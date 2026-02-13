Martyna Wojciechowska dała się nam poznać jako ambitna dziennikarka, dla której niemożliwe nie istnieje. Wielu podziwia ją za odważne decyzje i konsekwencję w dążeniu do celu, nawet na końcu świata. Te cechy odziedziczyła po ojcu, który nie żyje od roku. Gwiazda TVN poświęciła mu najnowszy wpis, do którego dołączyła wzruszające zdjęcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Zapytaliśmy Wojciechowską o Kabulę

Martyna Wojciechowska we wpisie innym niż wszystkie. Chodzi o ojca

"To już rok bez mojego taty. Jaki był Stasio? Król życia, kochali go wszyscy, bo był niezwykle czarujący. Ale to też najbardziej pracowity i zdeterminowany mężczyzna, jakiego kiedykolwiek poznałam. To po nim odziedziczyłam ten upór i odwagę, żeby sięgać po niemożliwe" - napisała Martyna Wojciechowska na Instagramie. Dodała czarno-białe zdjęcie, na którym można dostrzec niezwykłą więź ojca z córką.

"Przeżył wspaniałe 90 lat i zostawił tu po sobie mnóstwo miłości. Bardzo za tobą tęsknię, Tatku" - dodała na koniec znana podróżniczka. Pod wpisem nie brakuje ogromu wsparcia od obserwatorów Martyny Wojciechowskiej. Zawsze łączą się z nią w trudnych i radosnych chwilach. "Po prostu piękne zdjęcie z tatą ", "Twój tata na bank szykuje ci kolejne wyzwania podróżnicze i sportowe, gdziekolwiek teraz jest" - czytamy komentarze pod postem.

Martyna Wojciechowska o wychowaniu przez rodziców. Takie były zasady

Stanisław Wojciechowski spełniał się jako kierowca rajdowy i mechanik samochodowy. O tym "męskim" świecie często opowiadał dziennikarce. W związku z Joanną Wojciechowską doczekał się córki Martyny, którą traktował jak oczko w głowie. "Na wszystko jej się pozwalało" - przekazał sam zainteresowany dla "Twojego Stylu".

Dziennikarka kilka lat temu wyznała na Instagramie kilka faktów dotyczących dzieciństwa. "Marzył o córce, ale wychował mnie jak syna. A jednocześnie żałował, że nie gram na skrzypcach albo na pianinie, nie chodzę w sukienkach i nie mam męża, bo wtedy 'ktoś by się mną zaopiekował'" - napisała wówczas. To właśnie tata zaszczepił w niej pasję do motoryzacji. ZOBACZ TEŻ: Martyna Wojciechowska przekazała wieści o Kabuli. Na ten moment wszyscy czekali