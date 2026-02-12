W ostatnim czasie wokół rodziny Beckhamów panuje bardzo napięta atmosfera. W połowie stycznia najstarszy syn Victorii i Davida - Brooklyn opublikował w mediach społecznościowych obszerny wpis, w którym nie szczędził gorzkich słów wobec bliskich. Oskarżył ich m.in. o sabotowanie jego związku z Nicolą Peltz. Mimo że od tych wydarzeń minął już około miesiąc, to wokół tematu wciąż jest niemałe zainteresowanie. Na jaw wychodzą też kolejne rzeczy, które jeszcze bardziej podsycają wszelkie spekulacje. Cruz Beckham właśnie zamieścił na swoim profilu serię zdjęć, na których możemy zobaczyć go w towarzystwie rodzeństwa. Czy to choć na chwilę uciszy konflikt?

Cruz Beckham zaskoczył publikacją na Instagramie. Takich kadrów dawno nie widzieliśmy

Cruz Beckham wcześniej raczej stronił od publicznego angażowania się i wypowiadania na temat rodzinnego konfliktu. Wiele wskazuje jednak na to, że ostatnio czara goryczy się przelała i on sam też postanowił włączyć się w ten spór. Pod koniec grudnia ubiegłego roku odniósł się m.in. do informacji, jakie przekazał serwis Daily Mail, jakoby Victoria i David Beckhamowie mieli zablokować swojego najstarszego syna w mediach społecznościowych. Przy okazji rzucił zupełnie odmienne światło na sprawę. "Nieprawda. Moi rodzice nigdy nie przestaliby obserwować swojego syna… Ustalmy fakty. Zostali zablokowani… Tak jak ja" - wyjaśnił Cruz.

11 lutego niespodziewanie opublikował on na Instagramie serię zdjęć. Na pierwszym kadrze możemy zobaczyć trójkę braci jeszcze z czasów dziecięcych. Brooklyn obejmuje dwoje młodszego rodzeństwa, a na twarzach każdego z chłopców gości promienny uśmiech. Na kolejnych zdjęciach widzimy braci w różnych momentach życia. Na jednym z nich pojawia się też najmłodsza córka Beckhamów - Harper. Rodzeństwo stoi w pięknych okolicznościach przyrody na tle pasiek pszczelarskich. Po ich minach możemy wnioskować, że świetnie się bawią w swoim towarzystwie i nie mają problemów z dogadywaniem się.

Publikacja niemalże od razu zgromadziła masę komentarzy i polubień. O reakcję pokusiła się nawet sama Victoria Beckham, która zamieściła cztery emotikonki czerwonych serc, co może symbolizować czwórkę jej dzieci. Do postu nie został jednak dodany żaden opis. Możemy jedynie wnioskować, że publikacja tak rodzinnych kadrów mogła mieć na celu próbę załagodzenia ciągnącego się konfliktu i przypomnienia wszystkich dobrych wcześniejszych lat. A wy co o tym myślicie? Dajcie znać w naszej sondzie!

Romeo Beckham zrobił tatuaż poświęcony rodzinie. Chwilę wcześniej Brooklyn miał usuwać podobne

Kilka dni przed dodaniem zdjęć, Cruz i Romeo wybrali się wspólnie do salonu tatuażu w celu wykonania nowych zdobień na ciele. Cruz zdecydował się na symboliczną literę "J", która może być wyznaniem miłości dla obecnej dziewczyny - Jackie Apostel. Z kolei Romeo wytatuował sobie napis "rodzina", który bez wątpienia jest ukłonem w stronę sławnych rodziców oraz rodzeństwa. Niedawno media donosiły natomiast, że Brooklyn Beckham zdecydował się na usunięcie tatuaży poświęconych rodzinie. (Więcej na ten temat przeczytasz tutaj). Te poczynania mogą sugerować, że dwóch młodszych braci jednoczy się z rodziną, a najstarszy z nich coraz bardziej się od niej odsuwa.