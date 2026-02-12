Allan Enso należy do grona gwiazd, które dbają o swoją prywatność. Syn Edyty Górniak rzadko udziela się w mediach społecznościowych, gdzie od czasu do czasu zamieszcza nowe zdjęcia. Najczęściej promuje przy tym swoją muzykę. Tym razem zrobił wyjątek i opublikował fotografie z urlopu, na których możemy zaobserwować tajemniczą dziewczynę.

Zobacz wideo Sokołowska chroni prywatność syna. Dlaczego rzadko pokazuje go w sieci

Allan Enso pokazał partnerkę? Zamieścił nowe zdjęcia z urlopu

Allan skupia się obecnie przede wszystkim na tworzeniu nowej muzyki. Jak się okazuje, pracuje nad nią nawet na wakacjach w ciepłych krajach. "Back on the main quest. (Powracam do głównego zadania - red.) Czeka mnie przełomowy, pracowity rok, a już niebawem będziecie mogli usłyszeć efekty. Pozdrawiam serdecznie" - napisał na Instagramie syn gwiazdy, publikując serię zdjęć, gdzie możemy zobaczyć go nagrywającego piosenki na tarasie na tle morza, skąpanego w słońcu.

Co ważne, na ostatnim kadrze widzimy, że Allan wyjechał na urlop w towarzystwie tajemniczej blondynki. Dziewczyna zapozowała do zdjęcia wraz z młodym artystą, choć widzimy ją jedynie tyłem. Przypomnijmy, że już w listopadzie 2025 roku Enso opublikował inną fotografię w mediach społecznościowych, która sugerowała, że z kimś się spotyka. Więcej przeczytacie o tym w artykule: "Syn Górniak znów zakochany? Nowe zdjęcia Allana Enso zaskakują".

Allan Enso współpracuje ze znaną mamą. Bywa różnie

Nie jest tajemnicą, że polscy słuchacze usłyszeli o talencie Enso, kiedy został przedstawiony szerszej publiczności przez Edytę Górniak. Diwa nie kryła dumy, zabierając go na tak duże wydarzenia, jak chociażby zakopiański sylwester w TVP. Na tego typu imprezach mogliśmy przekonać się o tym, że Allan Enso idzie śladami znanej mamy. Górniak w "halo tu polsat" przyznała, że współpraca z własnym synem nie należy do łatwych zadań.

- Ja nie lubię pracować z moim synem i on nie lubi pracować ze mną - podkreśliła. - On ma swoją koncepcję. Jest artystą, twórcą, więc po prostu chciałby po swojemu, no a ja chciałabym po swojemu (...). Jak już się złapiemy, to jest super, no ale czasem mamy trudne rozmowy - dodała.