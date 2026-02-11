Marek Krupski zdobył rozpoznawalność dzięki takim serialom jak "Malanowski i partnerzy" oraz "Barwy szczęścia". Oprócz tego to spełniony mąż i ojciec. Razem z Magdaleną Modrą wychowuje Mię Chanel i Leę. Pierwsza z wymienionych bywała już ze znanym tatą na ściankach i właśnie skończyła 20 lat. Z tej okazji aktor złożył jej wyjątkowe życzenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Ada Sułek o tym, jaką jest mamą

Marek Krupski pokazał wspomnienia z córką. "Chcę, żebyś wiedziała jedno..."

Pierwsza córka aktora jest dla niego wsparciem prywatnie i zawodowo - pokazuje się z tatą na eventach i była na przykład na jednym z odcinków "Tańca z gwiazdami". Widać, że mają wyjątkową więź, co tylko potwierdza post Krupskiego. "20 lat… brzmi poważnie, prawda? A ja wciąż pamiętam moment, gdy pierwszy raz wziąłem cię na ręce i pomyślałem: No to życie właśnie dostało zupełnie nowy sens" - napisał Krupski na wstępie pod filmikiem ze wspólnymi zdjęciami. Widzimy kadry z wakacji, domu oraz wydarzeń show-biznesowych.

W dalszej części wpisu aktor zdobył się na szczere podsumowanie. "Nie zawsze było idealnie. Bywały dni łatwe i piękne, ale były też takie, kiedy potykaliśmy się, nie rozumieliśmy się, albo uczyliśmy siebie nawzajem cierpliwości. I wiesz co? To też było ważne. Bo z tego wszystkiego wyrosłaś ty – mądra, wrażliwa, silna dziewczyna, z własnym zdaniem i sercem większym niż sama czasem myślisz" - napisał Krupski. "Chcę, żebyś wiedziała jedno: zawsze będę. Niezależnie od wieku, wyborów, sukcesów czy potknięć. Zawsze będę po twojej stronie. Zawsze będę dumny. Zawsze będziesz moim skarbem" - uzupełnił.

Marek Krupski doczekał się córki, która jest uderzająco podobna do mamy. Co słychać u Modrej?

Wielu sądzi, że Mia przypomina z wyglądu znaną mamę. I mają rację - widać między nimi ogromne podobieństwo. Magdalena Modra wyglądała jak jej córka, kiedy brała udział w legendarnej produkcji "Bar". Aktorka i modelka relacjonuje na Instagramie podróże, życie rodzinne oraz biznesowe. Skupia się na prowadzeniu restauracji Biała Żyrafa w Chylicach. W tym miejscu organizowane są wesela, chrzciny i imprezy firmowe.