10 lutego w Warszawie odbyła się premiera długo wyczekiwanej kontynuacji filmu "Piep*zyć Mickiewicza". Na wydarzeniu pojawiło się mnóstwo gwiazd. Wśród nich na ściance pozowała także córka Alżbety Lenskiej i Rafała Cieszyńskiego, Zofia Cieszyńska. 14-latka wyrasta na nową gwiazdę polskiego kina?

Zofia Cieszyńska na premierze filmu "Piep*zyć Mickiewicza"

Na premierze Cieszyńska pojawiła się w czerwonej bluzce z odkrytymi ramionami, modnych, poszarpanych jeansach i kozakach. Kilka miesięcy temu Zofia towarzyszyła rodzicom podczas pokazu dyplomowej etiudy filmowej "Birthday Cake" autorstwa Grażyny Gudejko. To właśnie tam, u boku mamy, zadebiutowała jako aktorka. Zdjęcia z premiery wywołały ogromne poruszenie. W sieci pojawiały się komentarze, że Cieszyńska nie wygląda na swój wiek. Młoda aktorka nie przejmuje się uszczypliwymi komentarzami. - Zdałam sobie sprawę, że niektórzy będą hejtować. To jest kwestia genów, że tak wyglądam. Na co dzień nie maluję się jakoś mocno. Mam taką urodę - mówiła w "Dzień dobry TVN".

Do niewybrednych komentarzy odniosła się także jej mama. - Po prostu wygląda na starszą. To nie jest tak, jak nam pisali w większości w tych hejtach, że my ją robimy na "starą maleńką", że ją stylizujemy, że ją postarzamy. Kiedyś, jak byłam młodsza, to pewnie bym walczyła, ale teraz jako mama, która kocha to moje maleństwo, to tak naprawdę jest mi szkoda tych ludzi. Ja nawet nie jestem na nich zła. Jak czytałam te komentarze, to mi się płakać chciało. Było mi szkoda tych ludzi, że są nieszczęśliwi i co muszą przeżywać, że piszą takie rzeczy - mówiła Alżbeta Lenska.

Zofia Cieszyńska rozwija karierę aktorki. "Ma predyspozycje"

W tej samej rozmowie z prowadzącymi "Dzień dobry TVN" nastolatka przyznała, że myśli o tym, by na stałe związać się z aktorstwem. Jej mama nie ma wątpliwości, że Zofia świetnie poradzi sobie w tej branży. - Zosia jak najbardziej ma predyspozycje do bycia aktorką. Dorasta, jest coraz piękniejsza, coraz bardziej kobieca. (...) I to jest ten moment, kiedy już widzę, że trzeba wypuszczać w świat to dziecko, bo musi mieć swoją przestrzeń, by robić to, co chce - mówiła.