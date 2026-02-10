Rzeźniczak pokazał nagranie z urodzin córki. Uwagę zwraca tort

Paulina i Jakub Rzeźniczak 18 lutego 2024 roku poinformowali o narodzinach córki Antoniny. Para wyjawiła, że dziewczynka przyszła na świat osiem dni wcześniej, ale małżeństwo postanowiła odsunąć się na ten czas od mediów społecznościowych i spędzić te wyjątkowe chwile tylko w rodzinnym gronie. Dziś chętnie pokazują Antosię w mediach społecznościowych i bardzo często publikują jej zdjęcia w sieci. 10 lutego dziewczynka skończyła dwa lata i rodzice z tej okazji przygotowali dla niej wyjątkową niespodziankę. Uwagę od razu zwrócił wyjątkowy tort.

Paulina i Jakub Rzeźniczak urządzili córce urodziny. Spójrzcie na tort!

Paulina i Jakub Rzeźniczak właśnie opublikowali na Instagramie nagranie z niespodzianki, jaką przygotowali w domu z okazji drugich urodzin córki. Rodzice Antosi zadbali o odpowiednie dekoracje w postaci kolorowych balonów, a także słodycze i wyjątkowy tort z figurką Kici Koci, która jest bohaterka bajek i serii popularnych książek dla dzieci. Wygląda na to, że córka Rzeźniczaków również jest wielką fanką rezolutnej kotki, bo w prezencie oprócz nowych ubrań dostała także nowe książeczki. W wyjątkowej uroczystości uczestniczyła mama Pauliny Rzeźniczak, która często pomaga małżeństwu w opiece nad dzieckiem. "Antosiu, dziś kończysz dwa latka. Życzymy ci dużo zdrowia, niekończącego się uśmiechu i radości, którą zarażasz innych. Kochamy Cię" - czytamy w opisie nagrania.

Paulina Rzeźniczak kupiła córce sukienkę na urodziny. Posypał się życzenia

Na drugie urodziny Antosia miała wyjątkową kreację - żółtą sukienkę w kwiatki. Paulina Rzeźniczak zadbała także o fryzurę córki i zawiązała jej na włosach urocze kokardki w kolorze sukienki. W sekcji komentarzy posypały się życzenia od obserwatorów pary. Co ciekawe, zwrócono uwagę, że dziewczynka jest uderzająco podobna do mamy Pauliny Rzeźniczak. "Jaka Antosia jest podobna do babci", "Dużo zdrówka szczęśliwa dziewczynko", "Boziu, ale wzrusz", "Jest cudowna. Spełniaj marzenia i podbijaj świat na własnych zasadach Tosiu!" - czytamy.