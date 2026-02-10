Edyta i Cezary Pazurowie są małżeństwem od 2009 roku. Para doczekała się trójki dzieci - Amelii, Antoniego i Rity. Zakochani rzadko pokazują swoje pociechy w mediach społecznościowych. Od czasu do czasu celebrytka publikuje jednak kadry ze swoimi dziećmi. Ostatnio Pazura wrzuciła naprawdę urocze zdjęcie.

Edyta Pazura pokazała najmłodszą córkę. Uroczy widok

Pazurowie unikają pokazywania swoich dzieci w mediach społecznościowych. W 2024 roku Edyta podkreśliła, że wszystko przez chęć ochrony ich prywatności przed hejtem oraz agresywnymi komentarzami, z jakimi rodzina mierzyła się w sieci. "Od czasów COVID-19 staramy się ich nie pokazywać" - wyznała jakiś czas temu na InstaStories. "Liczba maili, telefonów i wiadomości od antyszczepionkowców pt.: 'z*******y was i wasze dzieci' była przerażająca" - dodała.

Zdarza się jednak, że Edyta Pazura dzieli się z fanami kadrami rodzinnymi. 10 lutego udostępniła na Instagramie zdjęcie swojej najmłodszej córki (nie widać jednak dokładnie wizerunku ośmiolatki). Dziewczynka leżała w łóżku w towarzystwie kota i psa. Od razu widać było, że ma świetny kontakt ze swoimi pupilami. Ten obraz bardzo rozczulił celebrytkę. "Gwarantuje wam, że nic piękniejszego dzisiaj nie zobaczycie" - czytamy w opisie. Fani od razu się odezwali w komentarzach. "Piękne zdjęcie", "Cudowny widok, pozdrawiam", "Sama słodycz" - czytamy w komentarzach.

Edyta i Cezary Pazurowie odnowili przysięgę małżeńską. Są razem 19 lat

Edyta i Cezary Pazurowie są w związku małżeńskim od 2009 roku. Jedną z rocznic ślubu postanowili uczcić w nietypowy sposób i w 2024 roku odnowili przysięgę małżeńską w egzotycznej scenerii. Na tę okazję Edyta wybrała białą suknię, natomiast Cezary wystąpił w białych lnianych spodniach i koszuli w tym samym kolorze. Jakiś czas temu żona aktora opublikowała również w mediach społecznościowych swoją receptę na trwały związek. "My to wypracowaliśmy sobie przez lata wspólnego życia. Nie zawsze było pięknie i kolorowo. Też się kłóciliśmy, ja trzaskałam drzwiami i wychodziłam z domu. Warto pamiętać, że nic nie spada z nieba i w każdą relację trzeba włożyć sporo wysiłku" - czytamy na profilu na Instagramie Edyty Pazury. ZOBACZ TEŻ: Cezary Pazura odwiedził swoje dawne mieszkanie. Nie do wiary, co spotkało go na miejscu