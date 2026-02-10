Paweł Orleański z wykształcenia jest aktorem, a na koncie ma wiele drobnych ról w znanych polskich serialach. O wiele większą rozpoznawalność zdobył jako prowadzący programów telewizyjnych, w szczególności emitowanego od 2007 roku popularnonaukowego formatu "Galileo". Kilka lat temu w jednym z odcinków show wystąpiła córka Orleańskiego. Wygląda jednak na to, że Antonina nie wiąże przyszłości z telewizją.

Paweł Orleański o córce. Na takie studia się zdecydowała

Córka Pawła i Joanny Orleańskich w tym roku będzie obchodzić 20. urodziny. Prezenter o planach Antoniny opowiedział nieco w rozmowie z Telemagazynem. - Córka poszła w zupełnie inną stronę. W tej chwili studiuje i wybrała rzeczy zupełnie niezwiązane z mediami - strategia w designie, w modzie. Bardzo szanuję ten wybór - zdradził Orleański. Podkreślił przy tym, że on sam nie zamierza znikać z anteny. - Natomiast ja rzeczywiście, jeśli chodzi o "Galileo", trwam. (...) Często też mnie pytają znajomi, czy nie boję się, że tematów nam zabraknie. Drodzy państwo, nie. Codziennie mamy tyle fantastycznych rzeczy, które możemy pokazać w "Galileo", że naprawdę jest w czym wybierać - zapewnił.

Paweł i Joanna Orleańscy są małżeństwem od 1999 roku. Poznali się wiele lat temu na studiach aktorskich. Aktorka, której ogromną rozpoznawalność przyniosła rola w serialu "Złotopolscy", początkowo funkcjonowała w mediach pod swoim panieńskim nazwiskiem Pietrzak. Dopiero dziesięć lat po ślubie zdecydowała się przyjąć nazwisko męża. Orleańska jest ogromną fanką podróży, a kadrami z wyjazdów chętnie dzieli się na Instagramie. Co jakiś czas publikuje też rodzinne zdjęcia, na których widać również córkę pary. Antonina, choć w przeciwieństwie do mamy, ma ciemne, długie włosy, jest do niej niezwykle podobna.

Paweł Orleański nie wiedział, że jego żona zamierza zmienić nazwisko

Jak się okazuje, Joanna Orleańska nie wspominała mężowi, że zamierza przyjąć jego nazwisko. Aktorka zaskoczyła prezentera w dziesiątą rocznicę ich ślubu. - To była totalna niespodzianka! Joanna przyszła do domu z nowym dowodem osobistym i powiedziała mi, że ma dla mnie prezent z okazji dziesiątej rocznicy naszego ślubu. Byłem w szoku. (...) Nie wiedziałem, że tak to wygląda w polskim prawie. Wystarczyły skrócony odpis aktu małżeństwa i trzydzieści siedem złotych - wspominał Orleański w rozmowie z Plejadą.