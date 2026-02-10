Olga Frycz urodziła! Zdradziła imię malucha

Olga Frycz urodziła trzecie dziecko. 10 lutego opublikowała na Instagramie zdjęcie z sali porodowej, na którym widać ją, malucha i Alberta Kosińskiego. "Nasze serca są pełne" - napisała, dodając trzy emotki w kształcie niebieskiego serca. Jak wcześniej zdradziła, aktorka i tancerz oczekiwali syna, dla którego już wcześniej wybrali imię. "Jasiu 6.02.2026" - brzmi kolejna informacja, którą umieściła pod postem świeżo upieczona mama.

REKLAMA

Zobacz wideo Od lat się przyjaźnią

Olga Frycz urodziła. Posypały się gratulacje

Pod postem pojawiło się mnóstwo miłych wpisów. "Dużo zdrowia dla was", "Gratulacje", "Dużo zdrowia dla ciebie i Jasia" - piszą fani aktorki. Nie zabrakło także słów od znajomych z branży. "Wow, kochani, gratulacje, największe szczęście, ściskamy was serdecznie" - zwrócił się do Frycz i Kosińskiego Krzysztof Ibisz. "Gratulacje, dużo zdrówka dla wszystkich" - dodała Paulina Rzeźniczak. Za to Sonia Bohosiewicz napisała: Gratulacje! Witamy na Świecie. Niech ci będzie pięknie i słodko". My również serdecznie gratulujemy!

O tym, że Olga Frycz i Albert Kosiński spodziewają się dziecka, dowiedzieliśmy się w sierpniu. Aktorka opublikowała wtedy profesjonalną serię zdjęć, na których wyeksponowała ciążowy brzuch. Już wtedy podzieliła się z fanami informacją, że zakochani spodziewają się chłopca, dla którego imię już mieli wybrane. "Jesteśmy szczęśliwi, że możemy podzielić się z wami tą radosną informacją. Nasza rodzina się powiększy. Będzie synek. Urodzi się w lutym. A na imię mu damy Jan" - przekazali 21 sierpnia 2025 roku.

Olga Frycz powitała na świecie syna. To jej trzecie dziecko

Czy zakochani mieli problem z wyborem imienia dla syna? Jak się okazuje - nie, a ojciec Olgi Frycz, Jan, był bardzo szczęśliwy, że to po nim postanowili nadać imię maluchowi. Olga i Albert opowiedzieli o tym w listopadzie. - W naszym życiu nie ma przypadków. Wszystko było ustalone wcześniej. Gdyby była dziewczynka, to byłaby Maria, po mamie Alberta. Ale szczerze liczyliśmy na to, że będzie chłopiec - przekazali w "Pytaniu na śniadanie". Przypomnijmy, że Olga Frycz jest już mamą dwóch córek. W 2018 roku powitała na świecie Helenę, trzy lata później pojawiła się Zosia.