Olga Frycz urodziła! Zdradziła imię malucha

Olga Frycz urodziła trzecie dziecko. 10 lutego opublikowała na Instagramie zdjęcie z sali porodowej, na którym widać ją, malucha i Alberta Kosińskiego. "Nasze serca są pełne" - napisała, dodając trzy emotki w kształcie niebieskiego serca. Jak wcześniej zdradziła, aktorka i tancerz oczekiwali syna, dla którego już wcześniej wybrali imię. "Jasiu 6.02.2026" - brzmi kolejna informacja, którą umieściła pod postem świeżo upieczona mama.
Pod postem pojawiło się mnóstwo miłych wpisów. "Dużo zdrowia dla was", "Gratulacje", "Dużo zdrowia dla ciebie i Jasia" - piszą fani aktorki. Nie zabrakło także słów od znajomych z branży. "Wow, kochani, gratulacje, największe szczęście, ściskamy was serdecznie" - zwrócił się do Frycz i Kosińskiego Krzysztof Ibisz. "Gratulacje, dużo zdrówka dla wszystkich" - dodała Paulina Rzeźniczak. Za to Sonia Bohosiewicz napisała: Gratulacje! Witamy na Świecie. Niech ci będzie pięknie i słodko". My również serdecznie gratulujemy!
O tym, że Olga Frycz i Albert Kosiński spodziewają się dziecka, dowiedzieliśmy się w sierpniu. Aktorka opublikowała wtedy profesjonalną serię zdjęć, na których wyeksponowała ciążowy brzuch. Już wtedy podzieliła się z fanami informacją, że zakochani spodziewają się chłopca, dla którego imię już mieli wybrane. "Jesteśmy szczęśliwi, że możemy podzielić się z wami tą radosną informacją. Nasza rodzina się powiększy. Będzie synek. Urodzi się w lutym. A na imię mu damy Jan" - przekazali 21 sierpnia 2025 roku.
Czy zakochani mieli problem z wyborem imienia dla syna? Jak się okazuje - nie, a ojciec Olgi Frycz, Jan, był bardzo szczęśliwy, że to po nim postanowili nadać imię maluchowi. Olga i Albert opowiedzieli o tym w listopadzie. - W naszym życiu nie ma przypadków. Wszystko było ustalone wcześniej. Gdyby była dziewczynka, to byłaby Maria, po mamie Alberta. Ale szczerze liczyliśmy na to, że będzie chłopiec - przekazali w "Pytaniu na śniadanie". Przypomnijmy, że Olga Frycz jest już mamą dwóch córek. W 2018 roku powitała na świecie Helenę, trzy lata później pojawiła się Zosia.