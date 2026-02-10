Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski tworzą obecnie jeden z najbardziej popularnych i budzących zainteresowanie związków w polskim show-biznesie. Mimo że początkowo relacja wzbudzała medialną burzę, to dziś para nie kryje swojego uczucia i chętnie dzieli się życiem prywatnym w sieci. Zakochani rok temu wzięli ślub, a obydwoje mają dzieci z poprzednich związków. Maciej Kurzajewski doczekał się dwóch synów z Pauliną Smaszcz. Franciszek i Julian są już dorośli. Starszy z nich mieszka za granicą i założył już własną rodzinę. Z kolei Katarzyna Cichopek wychowuje 17-letniego Adama i 13-letnią Helenę, ze związku z Marcinem Hakielem. W miniony weekend para postanowiła spędzić wspólny rodzinny czas i zabrała córkę aktorki na lodowisko. Jak się bawili?

REKLAMA

Zobacz wideo Pavlović o związku Cichopek i Kurzajewskiego. "Życzę wam, żebyście się lubili"

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski z Heleną na łyżwach. Tak wywijali na lodowisku

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili spędzić rodzinny weekend w towarzystwie córki aktorki - Heleny. W związku z tym zaplanowali wspólny wypad na łyżwy. Zjawili się na lodowisku i niemalże od razu przystąpili do działania. Całe przedsięwzięcie zostało uwiecznione w mediach społecznościowych, dzięki czemu możemy rzucić okiem na to, jak bawili się w swoim towarzystwie. Na opublikowanych kadrach nie brakuje uśmiechów, czułych gestów i radości z jazdy oraz spędzonego wspólnie czasu.

Na jednym z momentów możemy zobaczyć, jak aktorka wyciąga rękę do swojego ukochanego. Na kolejnym kafelku widzimy, jak w dalszej odległości Helena zasuwa na łyżwach i ma z tego powodu niezły ubaw. "Takie chwile chcę kolekcjonować. Kto z was lubi jeździć na łyżwach?" - napisała wyraźnie zadowolona aktorka na Facebooku. Na odzew internautów nie trzeba było długo czekać. Ci niemal natychmiast rzucili się do komentowania. "Ślicznie wyglądacie. Uwielbiałam lodowiska, jak byłam młodsza", "Bo właśnie takie chwile są najpiękniejsze", "Widać, że są szczęśliwi", "Czas spędzony z bliskimi to sama radość" - czytamy w komentarzach. Zerknijcie do naszej galerii i sami zobaczcie, jak się bawili.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski z dziećmi na łyżwachOtwórz galerię

Katarzyna Cichopek szczerze o wychowaniu dzieci. Tego chce je nauczyć

W jednym z wywiadów Katarzyna Cichopek zdradziła, co nieco na temat wychowania syna i córki. Aktorka podkreśliła, że ważne jest dla niej to, aby już od najmłodszych lat eksplorowali świat i podróżowali w celu poznawania ludzi, kultur i odmiennego życia. - Już właściwie od ich narodzin stawiam na doświadczenia, dlatego też największym moim marzeniem jest to, że chciałabym pokazać im cały świat, pokazać, jak żyją inni ludzie. Nie mówię tutaj tylko o pięknych hotelach, ale właśnie o takim tubylczym życiu - wyznała w rozmowie z Plejadą.