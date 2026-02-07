Anna Głogowska przez lata związana była z Piotrem Gąsowskim, którego poznała w drugiej edycji "Tańca z gwiazdami". Właśnie wtedy stworzyli duet na parkiecie, ale szybko znaleźli nić porozumienia w życiu prywatnym. Para doczekała się razem córki Julii. Choć dziś tancerka i aktor nie są już razem, pozostają w przyjacielskich relacjach. Wspólnie wychowywali pociechę, która dziś jest już dorosła. Julia ma za sobą studniówkę, a jej mama pochwaliła się zdjęciami z tego wydarzenia.

Anna Głogowska chwali się córką. Tak Julia wyglądała na studniówce

Urodzona w 2007 roku Julia jest już w klasie maturalnej, co oznacza, że już niedługo czeka ją egzamin dojrzałości. Niedawno mogliśmy zobaczyć w sieci, jak córka Głogowskiej i Gąsowskiego wybiera studniówkową kreację. "Czekolada czy wino? Nooo... zaczęło się! Studniówkowy szał. Królewny pozdrawiają" - relacjonowała na relacji na Instagramie tancerka. W końcu nadszedł upragniony wieczór, a Głogowska pochwaliła się na instagramowym profilu zdjęciami ze studniówki córki. Julia zdecydowała się na długą, bordową suknię i upięcie włosów w kok, a także delikatny makijaż, który podkreślał jej urodę. Tancerka opublikowała nie tylko fotografie, ale także filmiki z wydarzenia. Córka znanej pary zatańczyła poloneza w pierwszej parze.

Córka Anny Głogowskiej i Piotra Gąsowskiego ma za sobą studniówkę. Internauci nie dowierzają, że już tak wyrosła

Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy, odnoszących się do córki Głogowskiej i Gąsowskiego. Wielu nie mogło uwierzyć, że Julia jest już pełnoletnia i przed nią matura. "Bordo, nie wierzę jaka już Juleczka duża", "Ja się pytam: Kiedy ona wam tak urosła? To jeden z najpiękniejszych dni w jej życiu" , "Kiedy to zleciało… powodzenia na maturze" - pisali obserwatorzy tancerki. Internauci zachwycali się również stylizacją nastolatki. "Pięknie i z klasą. Wygrało to eleganckie bordo. Powodzenia na maturze", "To najpiękniejszy wieczór córci. Pięknie wygląda", "Przepięknie Julcia wygląda. Śliczna po mamie!" - czytamy pod postem na Instagramie Głogowskiej.