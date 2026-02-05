Alżbeta Lenska i Rafał Cieszyński od prawie dwóch dekad tworzą szczęśliwe małżeństwo. Para w 2007 roku pobrała się w Las Vegas, a rok później sformalizowała swój związek w polskim kościele. Aktorski duet doczekał się narodzin dwójki dzieci - córki Zofii, która przyszła na świat w maju 2011 roku, oraz syna Antoniego (ur. 2013). Rodzina miała już okazję pojawić się w komplecie na różnych branżowych wydarzeniach. 14-letnia córka pary od jakiegoś czasu jest aktywna w mediach społecznościowych. Właśnie opublikowała zdjęcia z wyjazdu do Tajlandii.

Córka Alżbety Leńskiej pokazała zdjęcia z wakacji. "Ciągnie mnie do show-biznesu"

Córka Alżbety Lenskiej i Rafała Cieszyńskiego ma zaledwie 14 lat, ale już planuje swoją karierę w show-biznesie. Zosia Cieszyńska ma już za sobą nawet debiut aktorski. Zagrała w etiudzie filmowej "Birthday Cake" w reżyserii Grażyny Gudejko, gdzie wystąpiła u boku swojej mamy.

Bardzo lubię tę branżę aktorską, modelingową, artystyczną, ale do show-biznesu też mnie ciągnie w przyszłości

- powiedziała podczas wizyty w "Dzień dobry TVN". Nastolatka ma pełne wsparcie rodziców, którzy mocno jej dopingują. - Zosia jak najbardziej ma predyspozycje do bycia aktorką. Dorasta, jest coraz piękniejsza, coraz bardziej kobieca. I to jest ten moment, kiedy już widzę, że trzeba wypuszczać w świat to dziecko, bo musi mieć swoją przestrzeń, by robić to, co chce - dodała mama nastolatki podczas wizyty w "Dzień dobry TVN".

14-latka już zaczęła budować swoją społeczność na Instagramie, gdzie regularnie publikuje zdjęcia. Właśnie podzieliła się z fanami kadrami z wakacji w Tajlandii. Nie da się ukryć, że urodę odziedziczyła po mamie. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii. Jak sądzicie, czy to odpowiedni wiek na obecność w mediach społecznościowych?

Alżbeta Lenska stanęła w obronie córki. "Byłam dumna z jej pracy"

Zosia Cieszyńska miała okazję zabłysnąć na czerwonym dywanie, kiedy z rodziną pojawiła się na premierze etiudy "Birthday Cake". Po publikacji zdjęć z wydarzenia krytykowano ją za nieodpowiedni strój i zbyt mocny makijaż. W rozmowie z Plejadą Alżbeta Lenska stanęła w obronie córki. - Po prostu poszłyśmy na swoją premierę. Dlatego Zosia też ubrała się elegancko. Bardzo się przejmowała. Traktowała to, jak Hollywood. To było dla niej bardzo ważne - ma 14 lat. Siedziała z przodu w kinie, szykowała się parę miesięcy na to wyjście. (...) Ona jest przepiękna, ale na co dzień tak nie szaleje. Miałam ogromną radość na premierze, że może świecić, może się pokazać, że to jest jej moment. Byłam dumna z jej pracy, którą zrobiła - podsumowała aktorka.