Monika Mrozowska zaskoczyła nowym postem na Instagramie. Aktorka zamieściła fotograficzne podsumowanie minionego miesiąca. Wśród wielu rodzinnych momentów szczególne miejsce zajęło wydarzenie, które wywołało u Mrozowskiej ogromne emocje - jeden z jej największych powodów do radości w styczniu dotyczył córki.

REKLAMA

Zobacz wideo Jechała pod prąd na drodze ekspresowej. Straciła prawo jazdy

Monika Mrozowska zaczęła rok od wzruszeń. Rodzinny sukces stał się numerem jeden obok urodzin syna

Gwiazda znana z "Rodziny zastępczej" oraz działalności literackiej, od lat chętnie dzieli się codziennością i ważnymi chwilami swoich dzieci. Tym razem na pierwszym planie znalazł się kadr, na którym jej córka siedzi za kierownicą samochodu. Okazało się, że młoda bohaterka zdjęcia pomyślnie zdała egzamin na prawo jazdy, co mama skomentowała z wyraźnym wzruszeniem.

"Największy highlight stycznia - moja córeczka zrobiła prawo jazdy. Duma nie do opisania" - napisała Mrozowska. Oprócz tego w styczniowej relacji nie zabrakło zimowych wyjazdów i domowych wypieków. To jednak właśnie sukces córki, obok urodzin syna, które również zostały ukazane na zdjęciach, stał się symbolem miesiąca i momentem, który aktorka zapamięta na długo.

Monika Mrozowska cieszy się z sukcesu córki. Internauci nie kryli poruszenia w komentarzach

Pod instagramowym postem Moniki Mrozowskiej szybko pojawiła się lawina komentarzy od fanów i znajomych aktorki. Internauci nie kryli radości z sukcesu córki aktorki, gratulując jej zdania prawa jazdy i podkreślając, jak dużym jest to sukcesem. Wiele osób dzieliło się własnymi doświadczeniami, pisząc, że doskonale rozumie emocje towarzyszące temu momentowi, zarówno z perspektywy rodzica, jak i bliskich.

Nie zabrakło też ciepłych słów skierowanych bezpośrednio do samej Mrozowskiej. Fani komplementowali ją jako mamę. "Jest pani wzorem do naśladowania. Gratulacje dla córki. Mój chrześniak też zdał i wiemy, jaki to stres.", "Gratulacje! Dalej ciężko mi uwierzyć, że masz już tak dorosłe dzieci. Przecież ty masz dopiero dwadzieścia parę lat" - pisali fani. Część komentarzy dotyczyła również innych elementów publikacji - internauci chwalili stylizacje aktorki, pytali o szczegóły jej ubioru.