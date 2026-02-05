Pierce Brosnan to znany i lubiany irlandzki aktor, który ma na swoim koncie wiele ról i produkcji. Szczególną sławę, rozpoznawalność i uznanie na rynku przyniosło mu bez wątpienia bycie piątym odtwórcą roli Jamesa Bonda. Aktor pojawił się w czterech filmach tej słynnej i lubianej przez widzów serii. Wystąpił w "GoldenEye", "Jutro nie umiera nigdy", "Świat to za mało" i "Śmierć nadejdzie jutro". Po śmierci pierwszej żony aktor związał się z Keely Shaye Smith. Para powiedziała sobie "tak" i doczekała się dwójki dzieci. Czym obecnie zajmuje się młodsza pociecha? Wiele wskazuje na to, że Paris Beckett zamierza pójść w ślady sławnego ojca i jak do tej pory całkiem nieźle mu idzie. Poznajcie szczegóły.

REKLAMA

Zobacz wideo Bohosiewicz o dzieciach. Tak przeżywają "Taniec z gwiazdami"

Syn Pierce'a Brosnana też chce został sławny. 25-latek robi karierę w modelingu

Paris Brosnan urodził się 27 lutego 2001 roku, czyli tak naprawdę u szczytu kariery swojego ojca. W związku z tym już od najmłodszych lat chłopiec miał okazję przyglądać się zawodowym poczynaniom swojego ojca, a także być świadkiem licznych jego sukcesów. Być może dlatego wraz z upływem lat i on postanowił spróbować swoich sił w świecie show-biznesu. Dziś jest już 25-letnim mężczyzną, który robi karierę w modelingu i jest ściśle związany właśnie z tą branżą. Ostatnio Paris Brosnan miał okazję wystąpić w kampanii słynnej marki bieliźnianej i wziął udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej u boku innej modelki.

Swoimi zdjęciami, a także efektami prac na sesjach zdjęciowych syn Pierce'a Brosnana chętnie dzieli się w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie. Na opublikowanych kadrach możemy zobaczyć, że z wyglądu mocno przypomina ojca z młodzieńczych lat. Warto też dodać, że 25-latek nieraz wypowiadał się też publicznie o dzieciństwie i relacji, a także więzi z Piercem Brosnanem. Jak sam wyznaje, to właśnie sławny ojciec zaszczepił w nim pasje właśnie do tego typu przedsięwzięć. Zerknijcie do naszej galerii i sami zobaczcie, jak się prezentuje najmłodszy syn Pierce'a Brosnana.

Syn Pierce'a Brosnana idzie śladami sławnego ojcaOtwórz galerię

Prywatnie życie mocno doświadczyło Pierce'a Brosnana. Aktor miał dwie żony i w sumie wychował pięcioro dzieci

W 1980 roku Pierce Brosnan ożenił się z aktorką Cassandrą Harris. Para doczekała się syna - Seana Williama Waltera Brosnana. Niestety, po kilku latach związku Cassandra zachorowała na nowotwór. Pod koniec grudnia 1991 roku aktorka zmarła z powodu raka jajnika. Po śmierci żony Pierce Brosnan zdecydował się na zaadoptowanie jej dwójki dzieci z poprzedniego związku: Charlotte Emily i Christophera Ivana, co bez wątpienia było szlachetnym gestem, ale niosło też za sobą szereg odpowiedzialności. W 2013 roku córka Cassandry Harris zmarła również po ciężkich zmaganiach z rakiem jajnika. Kobieta pozostawiła po sobie męża i dwójkę dzieci.

Trzy lata po śmierci pierwszej żony, czyli w 1994 roku Pierce Brosnan poznał dziennikarkę Keely Shaye Smith, którą poślubił w sierpniu 2001 roku. Owocem tej miłości są dwaj synowie: Dylan Thomas i Paris Beckett. Aktor i dziennikarka są razem od ponad 30 lat i obecnie uchodzą za jedną z bardziej zgodnych i trwałych par w świecie Hollywood i międzynarodowego show-biznesu.