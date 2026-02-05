Konflikt w rodzinie Beckhamów, o którym media rozpisywały się od dłuższego czasu, eskalował w poniedziałek 19 stycznia, kiedy to najstarszy syn celebrytów opublikował głośne oświadczenie. Brooklyn argumentował w nim, dlaczego postanowił odciąć się od najbliższych. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie na pojednanie nie ma szans. Mąż Nicoli Peltz wykonał ostatnio kolejny wymowny gest. Pozbył się bowiem "pamiątek" po rodzicach.

Brooklyn Beckham nie zostawia złudzeń. Całkowicie odcina się od rodziny

Brooklyn Beckham bez wątpienia odziedziczył po sławnym ojcu zamiłowanie do tatuaży. Ciało celebryty zdobi już bowiem ponad 100 rysunków. Jak ujawnił jakiś czas temu, większość z nich nawiązuje do jego ukochanej – Nicoli Peltz. Niektóre wykonał też w hołdzie rodzicom lub rodzeństwu. Najstarszy syn Beckhamów postanowił jednak konsekwentnie się ich pozbywać.

Jeszcze do niedawna na jego klatce piersiowej widniał napis "synek mamusi", teraz tę część jego ciała zdobi rysunek bukietu kwiatów. Niedawno mąż Nicoli Peltz usunął także tatuaże poświęcone ojcu. Jeszcze kilka miesięcy temu prawe ramię celebryty zrobiła kotwica, w którą wplecione było słowo "tata". Poniżej natomiast napis "Love you, Bust" (kocham cię, Bust - David pieszczotliwie nazywał tak swojego syna). Jak poinformował serwis The Sun, po ozdobach poświęconych Davidowi Beckhamowi nie ma śladu. Brooklyn miał użyć lasera, aby pozbyć się niechcianych "pamiątek".

Brooklyn Beckham stoi murem za żoną. Nie potrzebował słów

Zaledwie dwa dni po opublikowaniu głośnego oświadczenia Brooklyn Beckham postanowił jeszcze dobitniej podkreślić swoje stanowisko. Celebryta zmienił bowiem swoje zdjęcie profilowe na Instagramie. Na nowej miniaturze widzimy szyję pierworodnego Beckhamów, na której wytatuowane są oczy jego żony - Nicoli Peltz. Swoim gestem chciał najprawdopodobniej dać do zrozumienia, iż stoi murem za ukochaną i to ona jest dla niego najważniejsza. ZOBACZ TEŻ: Wyszło na jaw, jak Victoria Beckham zareagowała na oświadczenie syna. "Jest całkowicie rozbita"