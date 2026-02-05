Klaudia z "Rolnika" pokazała pokój syna. Baldachim nad łóżkiem to początek

Klaudia Waśko i Valentyn Krukhinets poznali się w dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". W ich przypadku udział w formacie okazał się sukcesem. Zakochani wzięli ślub, a w styczniu poinformowali o narodzinach syna Mikołaja. "Witaj na świecie maluszku" - pisała szczęśliwa mama. Mimo obowiązków Klaudia znajduje czas, aby kontaktować się z internautami. Ostatnio zaprezentowała na swoim instagramowym profilu pokój syna.

"Rolnik szuka żony". Klaudia pokazała pokój syna. W komentarzach zachwyty. "Pięknie"

Klaudia pokazała kilka zdjęć, na których widać pokój jej syna. W pomieszczeniu znajduje się m.in. łóżko z baldachimem. "Baldachim to prawdziwy game changer – daje poczucie spokoju i otulenia, szczególnie na noc. A fakt, że łóżeczko rośnie razem z dzieckiem, sprawia, że zostanie z nami na długo" - pisała. W pokoju dziecięcym syna Klaudii i Valentyna widać także przewijak, białą komodę, obraz ze zwierzętami oraz balony w kształcie misia. Po zdjęcia zapraszamy do naszej galerii. Pod publikacją pojawiło się sporo komentarzy od zachwyconych internautów. "Pięknie", "Maluszkowi będzie się dobrze spało", "Śliczny pokoik", "Ależ Mikuś ma cudnie" - pisali.

"Rolnik szuka żony". Klaudia wprost o wychowaniu syna. Nie będzie pokazywać go w sieci

Klaudia zorganizowała sesję Q&A, podczas której odpowiedziała na pytania internautów. Uczestniczka foramtu "Rolnik szuka żony" wyjawiła na InstaStories, że nie będzie pokazywać twarzy syna w mediach społecznościowych. Jaki jest powód jej decyzji? "Kiedyś sam zadecyduje, czy chce się wystawiać na świecznik tak jak jego rodzice" - pisała. Wspomniała także o doświadczeniach związanych z telewizją. "Po udziale w 'Rolnik szuka żony' wiem, jak działają media. Nie chcę, żeby wizerunek mojego dziecka był częścią artykułów. Świadomość mediów zmienia perspektywę. Prywatność mojego dziecka nie jest opinią, tylko decyzją" - napisała Klaudia na InstaStories.