Klaudia i Valentyn poznali się dzięki udziałowi w uwielbianym przez widzów programie "Rolnik szuka żony". Nie jest tajemnicą, że między tą dwójką dość szybko zaczęło iskrzyć, co skupiło uwagę i przyciągnęło zainteresowanie wśród wielu fanów formatu. Po zakończeniu przygody w randkowym show, para zdecydowała się kontynuować relację i jest razem do dziś. W międzyczasie stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie tak. Ostatnio natomiast ich życie diametralnie się odmieniło, bo przywitali na świecie pierwsze dziecko. 22 stycznia bieżącego roku była uczestniczka hitu TVP poinformowała w sieci, że urodziła syna. "Witaj na świecie maluszku" - napisała szczęśliwa na Instagramie. Teraz postanowiła zwrócić się do fanów i opowiedzieć co nieco o macierzyństwie. Zdradziła m.in. dlaczego nie pokazuje syna w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Szczęśni wychowują Liama. Oto grafik przyszłego gwiazdora futbolu

Klaudia z "Rolnik szuka żony" przemówiła do fanów po porodzie. Ci zasypali ją pytaniami o malucha

Po zakończeniu randkowego show Klaudia przeniosła swoją działalność do internetu i stała się bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie zgromadziła spore grono obserwujących, z którymi chętnie dzieli się najnowszymi poczynaniami, zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego. Ostatnio na jej profilu pojawia się coraz więcej treści związanych z macierzyństwem. Tak samo było i tym razem. 4 lutego, w środowy wieczór, celebrytka zdecydowała się przemówić do fanów po porodzie i zorganizowała słynną serię Q&A, w której internauci mogli zadawać jej pytania.

Niemalże wszystkie dotyczyły nowo narodzonego dziecka oraz spełniania się w roli świeżo upieczonej mamy. Większość skupiła się jednak na dość głośnym ostatnio temacie, a mianowicie pokazywania zdjęć dzieci w mediach społecznościowych. Jak do tej pory Klaudia publikowała kadry z małym Mikołajem, jednak zawsze zasłaniała mu czymś twarz. Choć zaczęło się bardzo niewinnie, to spotkało się to z raczej słabym odbiorem. "Pokażcie zdjęcie w trójkę! Jak Valentyn się odnajduje?" - zapytała jedna z internautek. "Valentyn niewyspany, ale zakochany" - odpowiedziała Klaudia, odnosząc się jedynie do drugiej części pytania. Chcecie zobaczyć zdjęcia z InstaStories? Zajrzyjcie do naszej galerii!

Klaudia z Otwórz galerię

Klaudia z "Rolnik szuka żony" weszła w interakcję z internautami i się zaczęło. To jej zarzucają

Na tym jednak nie koniec, bo dalej było już tylko mocniej. "Dlaczego nie pokazujesz dziecka?" - dopytywała kolejna. Klaudia od razu ruszyła z odpowiedzią. Początkowo zrobiła to jednak z dozą poczucia humoru. "Kiedyś sam zadecyduje, czy chce się wystawić na świecznik, tak jak jego rodzice" - wyjaśniła celebrytka, dodając rozbawione emotikony. To nie przeszło bez echa, bo prawie od razu pojawiło się kolejne pytanie dotyczące tego samego tematu. "Jeśli chcesz pokazywać całe życie dziecka, nie pokazując tylko buźki, to dla mnie śmieszne" - stwierdziła dosadnie jeszcze jedna internautka.

To wyraźnie zmusiło Klaudię do udzielenia szczerej i stanowczej odpowiedzi. "To nie kwestia poczucia humoru, tylko świadomości. Po udziale w 'Rolnik szuka żony' wiem, jak działają media. Nie chcę, żeby wizerunek mojego dziecka był częścią artykułów" - napisała, po czym dodała: "Świadomość mediów zmienia perspektywę. Prywatność mojego dziecka nie jest opinią, tylko decyzją". A wy co o tym myślicie? Dajcie znać w naszej sondzie!