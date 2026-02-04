Aneta Kręglicka jest uznawana za jedną z najpiękniejszych Polek. W 1989 osiągnęła sukces o jakim marzyły tysiące młodych kobiet i została wyróżniona tytułem Miss Świata. Zwycięstwo w konkursie przyniosło jej ogromną popularność w modelingu i było przepustką do międzynarodowej kariery. Dziś Kręglicka jest prężnie działającą bizneswoman. Ostatnio pojawiła się na premierze filmu swojego męża Macieja Żaka - "Zapiski śmiertelnika". Na czerwonym dywanie pojawiła się z synem, 25-letnim Aleksandrem. Ich wspólne zdjęcia zobaczysz tutaj. W najnowszym wywiadzie po razy pierwszy otworzyła się na temat swojego potomka.

Aneta Kręglicka wyjawiła, czym zajmuje się jej 25-letni syn. "Wciąż mieszka z nami"

Aneta Kręglicka była ostatnio gościnią podcastu "W moim stylu" Magdy Mołek. W trakcie rozmowy opowiedziała nie tylko o swoich dokonaniach i zainteresowaniach zawodowych, ale wspomniała także o synu. Aleksander to owoc miłości modelki z reżyserem Maciejem Żakiem, z którym Kręglicka niemal od trzech dekad tworzy szczęśliwą relację. Modelka wyjawiła, że syn pary nadal mieszka z rodzicami, ale jego wyprowadzka jest tylko kwestią czasu.

Kocham go, dbam o niego, wciąż mieszka z nami, ale myślę, że już niedługo. Zastanawiamy się z Maćkiem, jak to będzie, jak w ogóle wyfrunie

- podkreśliła. Syn Kręglickiej ukończył przy tym uczelnię we Francji, gdzie zgłębiał tajniki biznesu. - Mój syn po jednej z najlepszych biznesowych uczelni szukał pracy kilka miesięcy w Polsce. Skończył francuską uczelnię, szukał przez kilka miesięcy pracy, której chciał - opowiedziała w podcaście.

Syn Anety Kręglickiej zagrał w filmie ojca. "Nie chce być ani aktorem, ani modelem"

Aneta Kręglicka wyjawiła, że ostatnio tata Aleksandra zaproponował mu współpracę producencką w związku ze swoim ostatnim filmem. Ojciec wyszedł także z propozycją roli dla chłopaka w jego najnowszym dziele. Modelka podkreśliła, że dla jej syna jest to jednak tylko kwestia zdobycie kolejnego doświadczenia - jedynie epizod w karierze. Wszystko przez fakt, iż Aleksander jest mocno skupiony na tym, aby w przyszłości zostać przedsiębiorcą. - Mój syn, który nie chce być ani aktorem, ani modelem jest zdeklarowanym przyszłym przedsiębiorcą, zresztą już zaczął pracę w biznesie - podsumowała Kręglicka.