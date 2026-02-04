Zofia Zborowska jest znaną aktorką i wyrazistą postacią w polskim show-biznesie. Celebrytka aktywnie działa też w mediach społecznościowych, gdzie nie lukruje rzeczywistości. Na instagramowym koncie zgromadziła rzeszę obserwujących, z którymi chętnie dzieli się swoim życiem. Znana jest z naturalności, szczerości oraz niepokazywania rzeczy przez różowe okulary, tylko takimi, jakie są naprawdę. Ostatnio Zofia Zborowska została zapytana o to, jakie ma podejście do wychowania dzieci i czy najmłodsi powinni mieć dostęp do telefonów i internetu. Jej słowa dają do myślenia.

Zofia Zborowska mówi o dostępie dzieci do telefonów i mediów społecznościowych. Jak zamierza wychować swoje córki?

Nie jest tajemnicą, że w obecnych czasach świat jest już na tyle zmodernizowany, że wielu z nas nie wyobraża sobie życia bez dostępu do telefonu i internetu. Kolejną rzeczą są media społecznościowe, w których możemy tworzyć drugie życie i alternatywną rzeczywistość, Dzięki nie możemy również mieć dostęp do różnorodnych treści. Nawet dzieci chodzą z telefonem w ręku lub przeglądają coś w internecie. Nie tak dawno temu głośno było na temat Andziaks - znanej influencerki, która sprezentowała kilkuletniej córce najnowszy model popularnego, ale i drogiego telefonu (spotkało się to z niemałą falą krytyki).

Zofia Zborowska razem z mężem Andrzejem Wroną wychowują dwie córki: Nadzieję, która urodziła się w 2021 roku i Jaśminę, która przyszła na świat trzy lata później. W jednym z najnowszych wywiadów celebrytka została zapytana o to, jakie ma zdanie na temat dawania dzieciom drogich telefonów. "Nie chcę się wypowiadać na ten temat tej dziewczyny, nie znam jej" - zaczęła w rozmowie z portalem Kozaczek. Później celebrytka nie owijała w bawełnę i jasno dała do zrozumienia, jakie ma stanowisko w sprawie obecności najmłodszych w sieci. "Oczywiście obiło mi się o uszy" - kontynuowała.

Mogę tylko powiedzieć, że moje dzieci nie będą miały mediów społecznościowych, a na pewno nie będą miały telefonów, które mają dostęp do internetu najdłużej, jak się da

- zapewniła, po czym dodała: "I tu mam na myśli naście lat. Bo dając dziecku dostęp do internetu, dajesz mu dostęp do rzeczy, na które one nie powinny patrzeć" - podreśliła.

Zofia Zborowska zakaże córkom korzystania z telefonów i internetu. "Będziemy chronić ich prywatność najdłużej, jak się da"

W dalszej części rozmowy Zofia Zborowska zwróciła uwagę na to, że media społecznościowe, internet i sztuczna inteligencja jeszcze nigdy nie były tak rozwinięte jak teraz. Nakłada to na rodziców dużą odpowiedzialność, aby nauczyć dzieci życia i funkcjonowania w takim świecie. Dodała też, że razem z mężem mają takie samo zdanie w tej kwestii - ich córki nie będą miały telefonów i mediów społecznościowych jeszcze przez długi czas.

Nie chcę tu nikogo oceniać, bo jesteśmy pierwszym pokoleniem, które wychowuje dzieci w świecie tak łatwego dostępu do internetu. Wiemy z mężem, że nasze dzieci nie będą miały mediów społecznościowych do minimum 16. roku życia. Będziemy chronić ich prywatność najdłużej, jak się da

- podsumowała.

Dodajmy, że obecnie internet i media społecznościowe są dużym zagrożeniem dla dzieci i nastolatków. Przede wszystkim narażają je na różnorodnych płaszczyznach: m.in. hejt oraz umożliwiają dostęp do treści niedozwolonych bądź zakazanych dla tak młodych ludzi. W Australii od grudnia 2025 roku został wprowadzony ustawowy zakaz posiadania kont na portalach społecznościowych w tym m.in.: TikTok, YouTube czy Instagram dla osób poniżej 16. roku życia. Ten przepis ma za zadanie chronić zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. W Polsce planowana jest podobna ustawa. Projekt, który jest przygotowywany przez Koalicję Obywatelską, ma zostać przedstawiony w lutym bieżącego roku.