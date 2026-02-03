Michał Wiśniewski jest ojcem sześciorga dzieci, które ma z trzema kobieta. Z małżeństwa z Martą Wiśniewską doczekał się Xaviera i Fabienne, z Anną Świątczak - córek Etiennette i Vivienne, a z obecną żoną Polą Wiśniewską ma dwóch synów: Falco Amadeusa i Noëla Cloé. 2 lutego Wiśniewski świętował 18. urodziny Vivienne. Nastolatka jest jego najmłodszą córką. Nie publikuje zbyt wiele w mediach społecznościowych i raczej stroni od blasku flesz. Pokazała jednak, jak spędziła ten wyjątkowy dzień.

Córka Michała Wiśniewskiego skończyła 18 lat. Tak Vivienne świętowała urodziny

Pełnoletnia już Vivienne, córka Michała Wiśniewskiego, podzieliła się w mediach społecznościowych kadrami ze swoich 18. urodzin. Na Instagramie pokazała zdjęcia z kameralnej imprezy. Nie zabrakło oczywiście tematycznych dekoracji, girland, złotych balonów z liczbą "18" oraz urodzinowego tortu. Vivienne świętowała w gronie najbliższych przyjaciół, stawiając także na swobodny styl. Na nagraniu na Instagramie pokazała moment zdmuchnięcia świeczek. Wszystko wskazuje na to, że nastolatka jest zadowolona ze swojego wyjątkowego dnia. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Michał Wiśniewski odpowiedział na pytania fanów. Wspomniał o Mandarynie i Poli

Fani często zadają pytania Michałowi Wiśniewskiemu w mediach społecznościowych. Tym razem pojawił się wątek jego obecnych relacji z byłą żoną, Mandaryną. Fani zastanawiali się, czy możliwa jest ich współpraca muzyczna. Artysta studził emocje, wyjaśniając: "Chyba nie, bo gramy zupełnie inną muzykę. (...) Ale na wspólne występy jak najbardziej". Odniósł się też do ich rozstania. "My od zawsze mieliśmy przelot, no wiadomo. Był bardzo trudny czas rozstania… ale minęło. A co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr" - podkreślił. Nie zabrakło również pytań o domniemany kryzys w jego małżeństwie z Polą Wiśniewską. "Jak Pola?" - został zapytany. "Dobrze. Robiliśmy dzisiaj urodziny Falko na Fikołkach. Jutro ma urodziny moja najmłodsza córcia" - odpowiedział, mówiąc o Vivienne. ZOBACZ TEŻ: Syn Wiśniewskiego skończył pięć lat! Pod urodzinowym wpisem Poli lawina komentarzy