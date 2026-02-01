Magdalena Steczkowska to piosenkarka, podróżniczka i siostra znanej Justyny Steczkowskiej. Działa na wielu polach, co widać na jej Instagramie - fani wokalistki nie mogą narzekać na brak różnorodnego contentu. Wiemy, że ważną część w jej życiu odgrywa macierzyństwo i wychowywanie córek. Ostatnio poświęciła uwagę Zofii.

Magdalena Steczkowska w wyjątkowym poście o córce. Podziwia jej samodzielność

"Nasza Zosieńka kończy dziś 24 lata. Ja nie wiem, kiedy ona stała się taka dorosła i wciąż nie mogę uwierzyć, że nie mieszka w domu, a co dopiero, że studiuje, pracuje i jest taka samodzielna" - napisała Steczkowska w poście. "Córeczko kochana, przyszłaś na świat jako nasza pierworodna i odmieniłaś nam całe życie (i nie chodzi o to, że nie przespałaś ani jednej nocy przez trzy lata), kochamy cię całym sercem i jesteśmy ogromnie z ciebie dumni. Niech ci będzie w życiu najpiękniej. Jesteśmy przy tobie. Mama i tata" - uzupełniła czule.

Dzieci Steczkowskiej są owocami jej związku z Piotrem Królikiem, znanym perkusistą. Muzyk został także dodany do współtworzenia wspomnianego wpisu. Pod nim nie brakuje życzeń urodzinowych, w tym od Piotra Gąsowskiego, który dobrze zna się z Magdaleną Steczkowską. Aktor i prezenter zwrócił się do wszystkich córek. "Uściski najpiękniejsze i najserdeczniejsze od wujka Gąsa! Rośnijcie w siłę, dorastajcie w szczęściu! Macie się czego trzymać i kogo trzymać… To wasza cudowna rodzina i najwspanialsi pod słońcem... Wasi cudowni, kochający was nad życie i zawsze wspierający rodzice! Jesteście szczęściarami" - napisał.

Magdalena Steczkowska zaangażowała córkę do klipu. Pamiętacie te kadry?

To nie pierwszy raz, kiedy piosenkarka pochwaliła się Zofią. W 2021 roku zaangażowała najstarszą córkę w nagranie utworu "Blisko Ciebie". Ponadto zabrała ją na plan teledysku i w ten sposób mają wyjątkową pamiątkę na lata. Już wtedy było widać, że Zofia jest uderzająco podobna do znanej mamy. "'Blisko Ciebie' to dla mnie wyjątkowy utwór, który nagrałam razem z moją córką, Zosią. Pełno w nim emocji, którymi chciałybyśmy się z wami podzielić. Mamy nadzieję, że wam się spodoba" - pisała sama Steczkowska na kanale na YouTubie.