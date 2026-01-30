Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk byli jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Znana aktorka zmarła w 2014 roku. Zakochani doczekali się razem trójki dzieci: Oliwii, Szymona i Jana. Obecnie jedyna córka celebrytki i piłkarza robi karierę w mediach, ale ciągle mierzy się z komentarzami dotyczącymi rodziców. Oliwia ostatnio odpowiedziała zabawnym filmikiem.

Oliwia Bieniuk jest podobna do taty? Na jej profilu znalazł się zabawny filmik

Oliwia Bieniuk regularnie jest porównywana do swoich rodziców z wyglądu. Influencerka stwierdziła, że to idealny moment, aby z tego "zażartować". Postanowiła udostępnić w mediach społecznościowych nagranie, w którym najpierw ona pozuje w szlafroku, a później jej tata. "Gdy mówią: 'CAŁY JAREK'" - brzmiał opis. Od razu widać, że Oliwia podchodzi do tego z dystansem. Co na to fani? Wielu z nich rozśmieszyło wideo z humorem. Inni jednak stwierdzili, że influencerka to kopia mamy, a nie taty. "Wszyscy mówią, że jesteś kopią tatusia, ale ja się nie zgadzam", "Myślę jednak, że do mamusi jesteś podobna", "A ja tam widzę Anię" - czytamy. Co sądzicie?

Oliwia Bieniuk nie szczędziła słów. Chodzi o jej rodziców

To nie pierwszy raz, gdy Oliwia Bieniuk jest porównywana do rodziców. Ostatnio rozpętała się burza pod jej nagraniem na TikToku. Jeden z internautów postanowił wbić jej szpilę. "Niestety, młoda damo, cokolwiek nie zrobisz, zawsze będziesz porównywana do rodziców. Twoja mama była i jest nadal uwielbiana przez ludzi" - napisał użytkownik platformy.

Oliwia Bieniuk od razu zareagowała. Postanowiła stanowczo odpowiedzieć na te słowa. "To, że moja mama była lubiana i nadal jest wspominana, nie jest żadnym argumentem. Nie oznacza to też, że każda moja aktywność w sieci powinna być komentowana w kontekście moich rodziców. Naprawdę nie ma potrzeby robić z każdego postu dyskusji o tym, do kogo jestem bardziej podobna" - odpisała ostro Oliwia Bieniuk. ZOBACZ TEŻ: Oliwia Bieniuk ukończyła studia! Internauta zwrócił uwagę na ocenę z zachowania. "Dobrze widzę?"