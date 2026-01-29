Michał Wiśniewski jest ojcem sześciorga dzieci. Z obecną żoną, Polą Wiśniewską, piosenkarz ma dwóch synów - Falco, który przyszedł na świat w 2021 roku i Noela, który urodził się w 2023 roku. 29 stycznia starszy z nich obchodzi urodziny. Z tej okazji na profilu dumnej mamy pojawił się uroczy wpis.

Pola Wiśniewska złożyła synowi życzenia. Pod wpisem lawina komentarzy

"Niech Twój świat będzie zawsze pełen słońca, radości i dziecięcej beztroski. Wszystkiego, co najpiękniejsze, synku" - napisała Wiśniewska w urodzinowym poście. Do wpisu dołączyła serię zdjęć z małym Falco. Na pierwszym z nich widzimy ujęcie z profesjonalnej sesji zdjęciowej. Roześmiany chłopiec siedzi na kolanach swojej mamy. Na kolejnym malec pozuje w okularach przeciwsłonecznych. W karuzeli pojawiły się także kadry z wakacji i urocze nagranie, na którym widać, jak Falco bawi się ze swoim bratem.

W komentarzach zaroiło się od życzeń. "Samych pięknych chwil", "Uwielbiam tę radość Falco. Zdrowia i dużo powodów do radości", "Wszystkiego, co najlepsze Falco! Rośnij zdrowo i kolorowo", "Cudowny chłopiec! I jaki podobny do mamy. Wszystkiego najlepszego dla jubilata" - pisały obserwatorki Poli. Cały wpis znajdziecie poniżej.

Michał Wiśniewski wychowuje syna... dwujęzycznie. Jakiego języka uczy się Falco?

Piosenkarz jest wielkim fanem Niemiec i tamtejszej kultury. Jako nastolatek Wiśniewski przeprowadził się do Bonn. W Niemczech uczęszczał do gimnazjum i chodził do szkoły muzycznej, w której uczył się m.in. gry na fortepianie. Muzyk biegle posługuje się językiem niemieckim. Postanowił więc wykorzystać swoje umiejętności i zdecydował, że zacznie uczyć swojego syna niemieckiego od wczesnych lat.

- Wychowujemy synka dwujęzycznie. W przypadku innych dzieci to przegapiłem. Falco z mamą i rodzeństwem rozmawia po polsku, a ze mną po niemiecku. Może to mu kiedyś pomoże i szybciej, płynniej nauczy się dodatkowego języka, co w dzisiejszych czasach jest ważne. Przyzwyczajam go do innego języka, a nuż się uda, bo dzieci płynnie wchodzą w nowe - zdradził w rozmowie z "Faktem".