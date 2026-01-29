Aneta Kręglicka od wielu lat uchodzi za jedną z najpiękniejszych Polek. W 1989 roku spełniła marzenie tysięcy młodych kobiet, zdobywając tytuł Miss Świata, który przyniósł jej ogólnoświatową rozpoznawalność. Dziś pozostaje aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie zabiera głos w sprawach, które są dla niej istotne. Kręglicka stara się jednak zachować prywatność swoich bliskich. Fani przez długi czas nie widzieli kadrów z jej synem. Ostatnio Kręglicka zabrała 25-letniego syna na premierę filmu. Są do siebie podobni?

Aneta Kręglicka zabrała syna na premierę. Tak wygląda 25-letni Aleksander

Aneta Kręglicka poślubiła reżysera Macieja Żaka. Para jest ze sobą niemal trzy dekady. Małżeństwo doczekało się także syna Aleksandra, który obecnie ma 25 lat. Modelka w mediach społecznościowych rzadko pokazuje rodzinne kadry, chroniąc prywatność bliskich. Ostatnio jednak syn pojawił się u jej boku na premierze filmu jego taty, "Zapiski śmiertelnika". Rodzina wspierała Macieja Żaka podczas pierwszego pokazu. Aleksander dumnie pozował obok mamy w garniturze. Kręglicka tego dnia zapreznetowała się w satynowym kombinezonie. Nie da się ukryć, że młody mężczyzna jest bardzo podobny do swojej mamy. Co sądzicie, są jak dwie krople wody?

Aneta Kręglicka o więzi ze swoim synem. Dobrze się dogadują

Aneta Kręglicka nieraz mówiła o swoim synu z ogromnym uczuciem i wyraźną dumą. W 2024 roku młody mężczyzna ukończył prestiżową uczelnię we Francji. W rozmowie w programie "Dzień Dobry TVN" jego znana mama opowiedziała o ich wyjątkowej relacji oraz o tym, co ich ze sobą łączy. Mają ze sobą wiele wspólnego.

- Mamy podobne poczucie humoru. Wszyscy w trójkę jesteśmy sarkastyczni. Te same rzeczy nas bawią. Tych samych rzeczy nie lubimy. Mamy podobną estetykę. Podobne rzeczy nam się podobają, więc dużo podobieństw. Przede wszystkim mój syn jest podobny do mnie. To chyba taka widoczna cecha - mówiła wówczas. ZOBACZ TEŻ: Niepojęte, co Aneta Kręglicka czyta na temat swojego wyglądu. Aż się wierzyć nie chce