Starsi widzowie z pewnością pamiętają kultowy serial "Dom", który przez 20 lat był emitowany na antenie TVP. To opowieść o mieszkańcach kamienicy przy ul. Złotej w Warszawie, którzy próbują odnaleźć się w realiach powojennej Polski. Jedną z głównych ról zagrała Halina Rowicka. Serialowa Ewa ma dziś 74 lata i zachwyca świetną formą. Aktorka nie ukrywa, że mnóstwo energii dostaje od swoich dzieci. Rowicka doczekała się syna i dwóch córek. Nie wszyscy wiedzieli, że jedna z nich robi karierę w mediach.

Halina Rowicka ma znaną córkę. Ich więź jest wyjątkowa

Córką aktorki jest Anna Kalczyńska, dziennikarka Telewizji Polskiej, która przez wiele lat pracowała w TVN24. Jak zaznaczyła w jednym z wywiadów, przejęła po mamie miłość do książek, wrażliwość na słowo, delikatność, czułość i zainteresowanie światem. W rozmowie z Krystyną Pytlakowską z magazynu "Viva!" mama i córka opowiedziały o swojej wyjątkowej relacji. Kalczyńska przyznała, że zarówno ona, jak i Rowicka mają twarde charaktery. "Często się nie zgadzamy, ale różnica zdań nie oddala nas od siebie. Bardzo się o nią troszczę, myślę o niej. I pewnie mama ma tak samo wobec mnie" - opowiadała.

W tej samej rozmowie Kalczyńska przyznała, że jej relacja z mamą zmieniła się po śmierci ojca. "Nasza więź bardzo się zmieniła. Czułam, że to, co się stało, było dla mamy strasznym ciosem, natomiast ja miałam oparcie w dzieciach i mężu. To mama straciła kogoś, na kim mogła się oprzeć, wypłakać i przytulić. Staram się więc, jak mogę, żebym to ja stała się teraz dla niej oparciem" - opowiadała. Najnowsze zdjęcia matki i córki znajdziecie w naszej galerii.

Halina Rowicka nie chciała, by jej córka została aktorką. "Mama tak właśnie podchodzi do życia"

Bardzo często dzieci aktorów idą w ślady rodziców i robią karierę w tej samej branży. Rowicka nigdy nie chciała, by jej córka została aktorką. Sama Kalczyńska w rozmowie z Pytlakowską zdradziła, że również nie miała tego w planach. "Mama nie chciała, ale ja też nie chciałam. Natomiast pamiętam, jak kiedyś dostałam ofertę dodatkowej pracy i myślałam, by ją odrzucić, bo przecież sobie nie poradzę: telewizja, nowy projekt, a przecież dom, rodzina. A mama mówi: 'To oczywiste, że sobie poradzisz. Dasz radę, wszystko się poukłada'. Mama tak właśnie podchodzi do życia. Uważa, że jeśli odpowiednio poukładamy klocki, to wszystko się uda" - mówiła