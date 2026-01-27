Nicole Kidman i Keith Urban doczekali się razem córek - Sunday Rose i Faith Margaret, którą urodziła surogatka. Para, która sfinalizowała rozwód na początku tego roku, z pewnością pęka z dumy. Ich starsza pociecha pojawiła się na paryskim wybiegu. Nie jest to pierwszy raz, gdy nastolatka prezentuje na sobie kreacje projektantów.

Córka Nicole Kidman i Keitha Urbana robi karierę w modelingu. Pojawiła się w Paryżu

Sunday Rose ma 17 lat, a już robi karierę. Mogliśmy ją zobaczyć na wybiegu podczas Paris Fashion Week. To tam zaprezentowała się w stylizacji z kolekcji Diora Haute Couture Wiosna/Lato. Zobaczyliśmy ją odzianą w krótką, skórzaną kurtkę, do której dopasowano szerokie jeansy typu cargo w szarym kolorze. Wszystko dopełniło odpowiednie obuwie - czarne botki, okulary przeciwsłoneczne i torebka saddle od Diora. Zobaczyliśmy Sunday w zaczesanych do tyłu włosach. Kariera nastolatki się rozkręca. Ma już na koncie współpracę z takim markami jak: Dior, Miu Miu i Omega. Sunday zadebiutowała na wybiegu pod koniec 2024 roku.

Nicole Kidman rozwiodła się z Keithem Urbanem po niemal dwóch dekadach małżeństwa

Para po 19 latach zdecydowała się na rozstanie. Małżeństwo Kidman i Urbana zakończyło się 6 stycznia tego roku. Aktorka i muzyk unikali prania publicznie brudów. Problemem przy rozwodzie miała być opieka nad córkami. Jak donosi Daily Mail, Keith Urban od samego początku ubiegał się o równy podział czasowy. Według tych założeń córki tyle samo dni miałyby spędzać z nim, jak i z mamą. To miało jednak niepokoić Nicole Kidman, która chciała mieć przyznaną większość opieki. Reporterzy serwisu Page Six mieli dotrzeć do dokumentów rozwodowych aktorki i piosenkarza. Wynika z nich, że pociechy byłych małżonków przez 306 dni w roku będą mieszkać z mamą. Urban otrzymał prawo do spędzania z nimi czasu co drugiego weekendu. Aktorka i muzyk ustalili, że żadna ze stron nie będzie zobowiązana do płacenia alimentów. Zostało to uzasadnione faktem, iż miesięczne dochody zarówno Kidman, jak i Urbana przekraczają 100 tysięcy dolarów.