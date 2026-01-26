Arkadiusz Jakubik podbił serca polskich widzów dzięki takim produkcjom jak "Informacja zwrotna", "Dom zły", "Kler", "Jestem mordercą" oraz "Wesele". Jak się okazuje, syn Jakubika również postanowił spełniać się w branży aktorskiej. Jan Jakubik ma na koncie role teatralne, filmowe, a także telewizyjne.

Arkadiusz Jakubik jest dumnym tatą. Jego syn właśnie zagrał w spektaklu

Na Facebooku Jakubika widnieje post dotyczący aktorskiego sukcesu Jana. "Wczoraj byłem na premierze synka w Teatrze Śląskim w Katowicach. Znakomity spektakl Agaty Dudy-Gracz o Caravaggiu. Ojcowska duma rozpiera" - czytamy. Aktor pokazał ujęcie ze sceny oraz fotografię z synem, który ma już na koncie udział w produkcji Netfliksa, a mianowicie serial "Infamia". Gdzie ponadto zagrał? Możemy go zobaczyć w "Na Wspólnej", "Chopin, Chopin!", "Wesele" oraz "Dom zły". Wiemy, że syn znanego aktora ukończył bardzo znaną szkołę, z którą miało do czynienia wiele sław. Mowa o Wydziale Aktorskim PWSFTViT w Łodzi.

Arkadiusz Jakubik założył rodzinę z Agnieszką Matysiak. Poznali się tuż po rozstaniach

Ukochana aktora jest także związana z tą samą branżą. Poznała przyszłego męża na studiach i już na samym starcie było widać, że było to spotkanie dwóch przeciwieństw. Na początku nie pałali do siebie sympatią, ale później spotkali się na ślubnym kobiercu. - Poznaliśmy się w takim momencie życia, gdy rozstaliśmy się z naszymi poprzednimi partnerami. Oboje byliśmy w fatalnym stanie psychicznym. Kolega Jakubik wyglądał jak człowiek z Bronksu. Miał na sobie wszystkie kolory świata (...). Ja byłam kontestatorką, on kochał wszystkich i emanował witalnością. Byliśmy kompletnie różni - wyznała Matysiak "Gali".

Co ciekawe, ślub był niezbędny dla pary z powodu zamiaru wzięcia pożyczki. - Ślub wzięliśmy parę lat później z prozaicznych powodów: chcieliśmy mieć swoje gniazdo i musieliśmy po prostu wziąć kredyt. To była taka ceremonia pro forma, na którą zaprosiliśmy moją mamę, mamę Agnieszki i parę świadków. Ślub wzięliśmy tuż po świętach - dowiedzieliśmy się od aktora z wywiadu dla kobieta.pl.