Arkadiusz Jakubik zapozował z synem. 25-latka dobrze znacie z hitowego serialu
Arkadiusz Jakubik doczekał się z Agnieszką Matysiak dwóch synów - Jakuba i Jana. Jeden z nich poszedł w ślady ojca.
Arkadiusz Jakubik
Arkadiusz Jakubik podbił serca polskich widzów dzięki takim produkcjom jak "Informacja zwrotna", "Dom zły", "Kler", "Jestem mordercą" oraz "Wesele". Jak się okazuje, syn Jakubika również postanowił spełniać się w branży aktorskiej. Jan Jakubik ma na koncie role teatralne, filmowe, a także telewizyjne.

Arkadiusz Jakubik jest dumnym tatą. Jego syn właśnie zagrał w spektaklu

Na Facebooku Jakubika widnieje post dotyczący aktorskiego sukcesu Jana. "Wczoraj byłem na premierze synka w Teatrze Śląskim w Katowicach. Znakomity spektakl Agaty Dudy-Gracz o Caravaggiu. Ojcowska duma rozpiera" - czytamy. Aktor pokazał ujęcie ze sceny oraz fotografię z synem, który ma już na koncie udział w produkcji Netfliksa, a mianowicie serial "Infamia". Gdzie ponadto zagrał? Możemy go zobaczyć w  "Na Wspólnej", "Chopin, Chopin!", "Wesele" oraz "Dom zły". Wiemy, że syn znanego aktora ukończył bardzo znaną szkołę, z którą miało do czynienia wiele sław. Mowa o Wydziale Aktorskim PWSFTViT w Łodzi.

Arkadiusz Jakubik założył rodzinę z Agnieszką Matysiak. Poznali się tuż po rozstaniach

Ukochana aktora jest także związana z tą samą branżą. Poznała przyszłego męża na studiach i już na samym starcie było widać, że było to spotkanie dwóch przeciwieństw. Na początku nie pałali do siebie sympatią, ale później spotkali się na ślubnym kobiercu. - Poznaliśmy się w takim momencie życia, gdy rozstaliśmy się z naszymi poprzednimi partnerami. Oboje byliśmy w fatalnym stanie psychicznym. Kolega Jakubik wyglądał jak człowiek z Bronksu. Miał na sobie wszystkie kolory świata (...). Ja byłam kontestatorką, on kochał wszystkich i emanował witalnością. Byliśmy kompletnie różni - wyznała Matysiak "Gali". 

Co ciekawe, ślub był niezbędny dla pary z powodu zamiaru wzięcia pożyczki. - Ślub wzięliśmy parę lat później z prozaicznych powodów: chcieliśmy mieć swoje gniazdo i musieliśmy po prostu wziąć kredyt. To była taka ceremonia pro forma, na którą zaprosiliśmy moją mamę, mamę Agnieszki i parę świadków. Ślub wzięliśmy tuż po świętach - dowiedzieliśmy się od aktora z wywiadu dla kobieta.pl.

