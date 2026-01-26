Lata temu Halina Mlynkova tworzyła związek z Łukaszem Nowickim. Para doczekała się syna Piotra, który przyszedł na świat w 2004 roku. 23 stycznia 22-latek obchodził urodziny. Z tej okazji na profilu piosenkarki pojawił się wyjątkowy wpis, w którym wróciła wspomnieniami do dnia jego narodzin.

Halina Mlynkova pokazała syna. "To wielki dar, że jest"

"Mój skarb dzisiaj kończy 22 lata" - poinformowała dumna Mlynkova. Na zdjęciu widzimy Piotra, który pozuje na tle klimatycznych kamienic. "Wtedy też był piątek, bardzo podobna pogoda, tylko ja 22 lata młodsza. Jakby to było wczoraj… Każda minuta, obraz i myśl z tego dnia jest ze mną do dnia dzisiejszego. Wpatrywałam się w Piotrka godzinami, próbując sobie wyobrazić, jak będzie wglądać jako dorosły. To wielki dar, że jest" - pisała pod fotografią. W komentarzach zaroiło się od życzeń. "Podobieństwo piękne pani Halino. Najpiękniejsze życzenia dla syna", "Cała mama", "Dużo szczęścia, radości, optymizmu i realizacji planów dla syna Piotra", "Wszystkiego najlepszego! Wykapana mama" - pisali fani wokalistki.

Z profilu Piotra na Instagramie wynika, że nie poszedł ani w ślady ojca, ani matki. 22-latek jest specjalistą w tworzeniu wizualnej komunikacji, materiałów wideo i projektów graficznych za pomocą narzędzi cyfrowych. Działa więc głównie w sieci. W swoim biogramie pochwalił się, że materiały, które stworzył dla klientów, wygenerowały już ponad dziesięć milionów wyświetleń. Jego najnowsze zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Halina Mlynkova opowiedziała o pracy syna. "Dzięki temu, może być samodzielny w kwestii finansowej"

Piosenkarka zdradziła niedawno w rozmowie z Plejadą, że jej syn bardzo poważnie podchodzi do swojej pracy. - Świetnie montuje i w internecie zarabia bardzo dobre pieniądze i można powiedzieć, że nawet dzięki temu już może być samodzielny w kwestii finansowej - mówiła. Zapytana o to, jaką jest mamą, Mlynkova odpowiedziała bez zastanowienia. - Mama jest i dobrym, i złym policjantem, ponieważ mama tak naprawdę wychowała syna sama, więc pod tym względem musiałam równoważyć te dwie kwestie - powiedziała.