Deynn postanowiła skupić się na byciu mamą - nowa rola przynosi jej spełnienie oraz wiele wyzwań. Dzieli się pozytywnymi refleksjami dotyczącymi tego etapu, ale wiemy już, że odkryła także mroczną stronę macierzyństwa. Cierpi na depresję poporodową, z czym mierzy się mnóstwo kobiet. Deynn nie chce już dłużej ukrywać swojego stanu.

REKLAMA

Zobacz wideo Deynn o nienawiści

Deynn obnaża prawdę o zdrowiu. "Mierzę się z tym od miesięcy"

"Mierzę się z okropną depresją poporodową, która nie ma litości. Nigdy żadne wydarzenie nie poryło mi tak głowy jak stan, w którym jestem teraz. To jest coś obrzydliwego. Każdy dzień to próba maskowania, przykrywania problemu. Na siłę próbuję się 'rozweselić' i to pomaga, ale tylko na chwilę" - wyznała nieoczekiwanie Deynn przed milionem widzów. Dodała, że trudno jest jej zrozumieć ten stan. Czarne myśli dopadły ją tuż po samotnym wyjeździe do hotelu, gdzie miała się zregenerować. O tym problemie wie oczywiście jej mąż. Celebrytka korzysta także z pomocy psychologa.

"Piszę, że źle jest od tygodnia, ale mierzę się z tym od miesięcy. Wcześniej było znośnie. To przychodzi falami jak tsunami. Chcę, abyście wiedzieli, że 'sławne' osoby mają 'ludzkie' problemy. Ten temat tabu trzeba nagłaśniać. Może komuś to da siłę, na chwilę, ale każda chwila tutaj jest na wagę złota" - dowiadujemy się od Deynn. Ten poruszający okres podsumowała jako "najcięższą bitwę, jaką w życiu toczy".

Deynn i Daniel Majewski podjęli decyzję o chrzcie syna. Wspomniał o wartościach

Mały Romeo w najbliższej przyszłości nie przyjmie chrztu, co wyjaśnił jego ojciec na Instagramie. "Nie, ochrzci się, jak będzie świadomy, co to znaczy. Oczywiście mam nadzieję, że zostanie wychowany tak, że uzna to za istotne i będzie tego bardzo szczerze chciał, albo nie będzie sobie nawet wyobrażał innego scenariusza. To już kwestia rodziców i wartości, na jakie patrzy, widząc rodziców i dom" - odpowiedział Majewski na Instagramie, kiedy został zapytany o chrzest przez fana. Fani cenią w Majewskich to, że szczerze komunikują się z nimi w sieci.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.