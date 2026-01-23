Klaudia i Valentyn tworzą jedną z najpopularniejszych par z "Rolnik szuka żony". Poznali się w dziewiątej edycji show i aktualnie są już po ślubie. W styczniu 2025 roku przekazali kolejne szczęśliwe wieści. Na świat przyszedł ich wyczekiwany syn. Dumni rodzice poinformowali właśnie, że mogą już wrócić z dzieckiem do domu.

Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" opublikowali nowe zdjęcie z synem. Wreszcie opuścili szpital

O narodzinach chłopca para poinformowała w czwartek 22 stycznia. Klaudia opublikowała wówczas zdjęcie pociechy i krótki, pełen emocji wpis w mediach społecznościowych. "Witaj na świecie, maluszku" - napisała szczęśliwa mama pod fotografią, na której zakryła twarz noworodka. W piątek 23 stycznia małżonkowie ponownie pokazali się na nowym kadrze. Tym razem opuszczając już z dzieckiem szpital. "Do domu!" - możemy przeczytać pod zdjęciem. Na fotografii widzimy uśmiechniętych Klaudię i Valentyna, którzy pozują przed lustrem w windzie. Dumny tata trzyma w rękach nosidełko ze swoim synem. Kadr ten znajdziecie w naszej galerii.

Klaudia i Valentyn niedawno powiedzieli sobie sakramentalne "tak"

Przypomnijmy, że na początku sierpnia 2025 roku odbył się ślub Klaudii i Valentyna. O wszystkim poinformowano w mediach społecznościowych "Rolnik szuka żony". "Jako ekipa 'Rolnik szuka żony' mamy to szczęście, że co jakiś czas możemy podzielić się takim zdjęciem. Klaudio! Valentynie! Powodzenia na nowej drodze życia! Niech wasze wspólne dni wypełnione będą radością i szczęściem!" - napisała wówczas produkcja show, zamieszczając pierwsze zdjęcia z ceremonii.

Fani pary zachwycali się przede wszystkim kreacjami nowożeńców. Klaudia postawiła na suknię godną prawdziwej księżniczki - z głębokim dekoltem oraz bufiastymi rękawami. Valentyn zaprezentował się za to w beżowym garniturze, który zestawił z ciemną muszką. "Jak cudnie! Przepiękna kreacja, suknia cudo!", "Klaudia wygląda nieziemsko! Gratulacje!" - komentowali podekscytowani internauci. Zdjęcia ze ślubu pary znajdziecie w artykule: "Klaudia i Valentyn z 'Rolnika' już po ślubie! Bajkowa suknia panny młodej zachwyca".