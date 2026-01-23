Anna Lewandowska jest popularną prezenterką. Obecnie widzowie mogą oglądać ją w formacie "Pytanie na śniadanie". W mediach głośno jest nie tylko o karierze Anny Lewandowskiej, ale także o jej życiu prywatnym. Prezenterka ma dwójkę dzieci. Jej starszy syn Leon choruje na dziecięce porażenie mózgowe i zespół krótkiego jelita. - Kiedy urodził się Leoś, to był bardzo trudny i wymagający czas, pełen lęku o to, czy moje dziecko przeżyje, pełne lęku o to, czy ja na drugi dzień będę czuła bicie jego serca - opowiadała dla radia tobiFM. W nowym wpisie również wspomniała o synu.

REKLAMA

Zobacz wideo Sikora o "PnŚ". Tak ocenił Lewandowską

Anna Lewandowska o zbiórce na WOŚP. Wspomniała o synu. "Miał wycięte niemal całe jelito cienkie"

Anna Lewandowska zamieściła na InstaStories zdjęcia syna. Prezenterka wróciła wspomnieniami do trudnych chwil po porodzie. "Leon miał miesiąc, gdy pierwszy raz wzięłam go na ręce. Poczułam bicie jego serca, zapach, głos. Czemu tak późno? Bo urodził się z tykającą w brzuchu bombą. Miał operację ratującą życie, potem kolejne. Miesiąc był utrzymywany w śpiączce farmakologicznej" - zaczęła.

W dalszej części wpisu Lewandowska nawiązała do tegorocznej zbiórki na WOŚP, która wesprze diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. "Temat znany nam aż za dobrze. Leoś miał wycięte niemal całe jelito cienkie" - pisała i wyjawiła, jak wygląda jej codzienność. "[Syn - przyp.red.] nic nie je doustnie. Ma alternatywne metody żywienia, a ja codziennie zakładam sterylne rękawiczki, biorę igły i strzykawki, i zapewniam mu dostęp do żywności" - czytamy.

Galeria Anna LewandowskaOtwórz galerię

Anna Lewandowska wspiera WOŚP. Co przeznaczyła na licytację?

Na InstaStories Anny Lewandowskiej znalazł się również link do licytacji na WOŚP o nazwie "Pytanie na śniadanie' dla WOŚP! Rejs motorówką z Anią Lewandowską". Zwycięzca licytacji odkryje piękno jezior augustowskich z prezenterką. "Dobra przygoda, mnóstwo telewizyjnych anegdot i wakacyjna atmosfera! Bo pomaganie ma sens, a kiedy łączy ludzi, nabiera jeszcze większej mocy" - czytamy w opisie aukcji. W momencie publikacji artykułu wylicytowana kwota wynosiła 2550 złotych.