Maja Golec jest starszą córką Pawła Golca - współtworzącego z bratem popularny zespół Golec uOrkiestra muzyka. Co ważne, pociecha artysty poszła w ślady ojca i w ostatnich latach zaczęła spełniać się w branży muzycznej. Maja ma na koncie kilkanaście wydanych piosenek, występy w telewizji i podczas festiwali oraz ukończone studia muzyczne. W styczniu 2026 roku opublikowała na swoim Instagramie serię zdjęć, za sprawą których cofnęła się do 2016 roku.

Maja Golec pokazała, jak wyglądała w 2016 roku. "Kim Kardashian zrobiła sobie ze mną zdjęcie"

Maja Golec postanowiła dołączyć do #2016challenge i podobnie jak wiele innych gwiazd opublikowała w mediach społecznościowych serię zdjęć sprzed dekady. Jak sama wyjaśniła, chodziła wówczas jeszcze do gimnazjum. "W 2016 chodziłam do gimnazjum, słuchałam One Direction i Zary Larsson, założyłam Snapchata i pani Kim Kardashian zrobiła sobie ze mną zdjęcie. Crazy czas" - napisała pod fotografiami młoda piosenkarka.

Na zdjęciach możemy zobaczyć Maję, jak pozuje ze swoimi pupilami oraz stoi gotowa do występu w tradycyjnym ludowym stroju. Wspominając o Kim Kardashian, Golec nawiązała też do kadru, na którym pozuje u boku figury woskowej amerykańskiej celebrytki. Post wokalistki wywołał niemałe poruszenie wśród jej fanów i znajomych. Prędko pojawiło się wiele komentarzy. "Słodziak maks", "Cudnie", "Jak słodko" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.

Maja Golec idzie w ślady ojca i wujka. Tak rozkręca muzyczną karierę

Przypomnijmy, że Maja zadebiutowała na scenie już w wieku 15 lat, gdy wystąpiła z Pawłem Golcem na gali Fryderyków. Potem skupiła się na działalności w mediach społecznościowych, gdzie prędko zdobyła popularność oraz fanów. 2025 rok był dla niej wyjątkowo intensywny - ukończyła studia, powstały jej nowe piosenki oraz wielokrotnie miała okazję występować podczas różnych muzycznych wydarzeń.

W czerwcu pojawiła się m.in. na scenie podczas koncertu Telewizji Polskiej "Wyspa dzieci - muzyczni spadkobiercy zespołu 2 plus 1". Wraz z nią wystąpili wówczas m.in. Andrzej Rybiński, Kayah, Ania Rusowicz, Halina Mlynkova, Kamil Bednarek i Andrzej Piaseczny.