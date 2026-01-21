Małgorzata Rozenek-Majdan doczekała się trzech synów - Stanisława i Tadeusza z Jackiem Rozenkiem oraz Henryk z Radosławem Majdanem. Celebrytka od zawsze podkreśla, jak ważne są dla niej dzieci. Nie kryje dumy z ich kolejnych osiągnięć, chętnie się nimi chwaląc w mediach społecznościowych. Najstarszy z synów gwiazdy studiuje za granicą. Stanisław nie kryje zainteresowania modą. Pochwalił się jednym z autorskich projektów. Tak zareagowała jego mama.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek pochwaliła się niespodzianką od Majdana

Syn Małgorzaty Rozenek-Majdan pokazał autorski projekt. Jest reakcja celebrytki

Stanisław obecnie studiuje w jednej z najlepszych szkół mody na świecie. Ambicje realizuje w Institut Francais de la Mode w Paryżu. Syn Rozenek-Majdan dzieli się stworzonymi ubraniami w mediach społecznościowych. 20 stycznia opublikował post, w którym pochwalił się nowym projektem. "IFM Paris Fashion design projekt drugoroczny. Kreacja na bazie ikonicznego elementu ubioru (kurtka uniwersytecka) z szablonu opakowania (Match Tonic Water). Amerykański kicz, nadmierna pewność siebie" - napisał w opisie. Pod postem pojawiła się masa komentarzy - w tym ten od mamy. Małgorzata Rozenek-Majdan zareagowała na wpis emotikonami braw i serca. Głos zabrał również Radosław Majdan, który napisał: "Stasiu top".

Małgorzata Rozenek-Majdan spotkała się w Sejmie z Dodą. To je połączyło

20 stycznia Małgorzata Rozenek-Majdan i Doda pojawiły się na Komisji Nadzwyczajnej ds. Ochrony Zwierząt. Piosenkarka, która nagłośniła zaniedbania w bytomskim schronisku, mówiła o skali zaniedbań i braku skutecznego nadzoru nad niektórymi placówkami. Rozenek-Majdan skupiła się na potrzebie realnych zmian w prawie. Wystosowała apel. - Apeluję również do Pałacu Prezydenckiego, żeby za każdym razem z ogromną uwagą pochylał się nad projektami, szczególnie tymi projektami obywatelskimi. A propos petard, o których dzisiaj rozmawialiśmy, wydarzenia z przełomu roku w Szwajcarii wyraźnie pokazują, że petardy i źle używane środki pirotechniczne są naprawdę niebezpieczne i chyba co do tego nikt nie ma żadnych wątpliwości - podkreślała.

- Dziękuję wszystkim, którzy walczą o prawa zwierząt. To na pewno długa droga. Długa droga przed nami. To wszystko się dzieje i jeszcze będzie się działo bardzo długo. Ale my jako strona obywatelska możemy powiedzieć wprost - nie odpuścimy - mówiła celebrytka. To spotkało się z aprobatą na sali. Jej słowa nagrodzono oklaskami, a dołączyła się do nich sama Doda.