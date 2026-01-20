Relacje Brooklyna Beckhama i jego rodziców, Davida i Victorii Beckham, od dłuższego czasu pozostają napięte. Konflikt pogłębił się po wydarzeniach, do których doszło podczas ślubu Brooklyna i aktorki Nicoli Peltz w 2022 roku w Palm Beach. Według źródła "People", punktem zapalnym miał być moment związany z tańcem weselnym, o czym sam Brooklyn wspomniał w głośnym oświadczeniu 19 stycznia. Z jego relacji wynika, że zachowanie Victorii Beckham miało negatywnie wpłynąć na przebieg samego wesela. Podczas momentu przeznaczonego na pierwszy taniec nowożeńców miała ona wejść na parkiet i wykonywać wobec syna kontrowersyjne gesty, co zepsuło atmosferę uroczystości. "Nigdy nie czułem się tak niekomfortowo" - podsumował Brooklyn.

Victoria Beckham zepsuła pierwszy taniec Brooklyna i Nicoli Peltz? "Wybiegła z sali, płacząc"

Doniesienia o problemach podczas pierwszego tańca Brooklyna i Nicoli pojawiały się w mediach już wcześniej. Jak podawał "People", Marc Anthony, przyjaciel rodziny Beckhamów, zgodził się wystąpić podczas wesela pary. Tuż przed rozpoczęciem utworu zaprosił Brooklyna na scenę, po czym miał zwrócić się do zgromadzonych słowami: "Najpiękniejsza kobieta na sali dzisiejszego wieczoru, zapraszam na scenę… Victorię Beckham!".

Według relacji Nicola Peltz była głęboko dotknięta tą sytuacją. Źródło portalu twierdzi, że panna młoda miała wrażenie, iż Victoria Beckham zepsuła jej wesele, i nie potrafiła zrozumieć, dlaczego do tego doszło. Przedstawiciele Victorii i Davida Beckhamów oraz Marca Anthony'ego nie odnieśli się do próśb o komentarz.

Inna osoba obecna na uroczystości relacjonowała, że na sali zapadła grobowa cisza, gdy zamiast imienia Nicoli padło imię Victorii. - To był tak szokujący moment, że wprawił wszystkich w osłupienie - można było usłyszeć spadającą szpilkę - relacjonował świadek. Zaskoczenie gości miało się jeszcze pogłębić, gdy Victoria zaczęła tańczyć z synem. - To nie było odpowiednie - oceniło źródło, dodając, że wszyscy widzieli, jak "Nicola wybiegła z sali, płacząc". Jak twierdzą świadkowie, Nicola odebrała to jako celowe działanie, zwłaszcza że wiedziała, iż był to wcześniej zaplanowany, romantyczny taniec dla niej i Brooklyna.

Co wydarzyło się na weselu Brooklyna Beckhama i Nicoli Peltz? Świadek zabrał głos

Jednak inny gość wesela przedstawił odmienną wersję wydarzeń. Stwierdził, że Brooklyn i Nicola zaprezentowali swój oficjalny pierwszy taniec wcześniej. Media informowały wówczas, że pierwszy taniec pary odbył się do utworu "Only Fools Rush In", a drugi do "Stand By Me". Według tej relacji występ Marca Anthony'ego miał miejsce znacznie później, gdy atmosfera była już swobodniejsza. - Później, gdy wszyscy byli już na luzie, Marc Anthony wystąpił i porwał ludzi do tańca. Brooklyn i Victoria tańczyli, David i Harper tańczyli i wszyscy świetnie się bawili - twierdził świadek.