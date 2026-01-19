Majewski szczerze o chrzcie syna. Podjął zaskakującą decyzję

Polskie gwiazdy coraz częściej otwarcie przyznają, że nie chcą chrzcić swoich dzieci. Głos w sprawie zabrał także Daniel Majewski, który jest ojcem małego Romea. Influencer przyznał, iż jego syn nie przyjmie sakramentu. Jego wyznanie może okazać się dla niektórych zaskakujące, gdyż partner Deynn nie ukrywa swojej wiary. Jak tłumaczy swoją decyzję?

Zobacz wideo Kto może zostać chrzestnym? Są warunki, które trzeba spełnić

Daniel Majewski nie zamierza ochrzcić syna. "To już kwestia rodziców"

W kwietniu 2025 roku na świat przyszedł pierworodny syn Daniela Majewskiego i Deynn. Chłopiec otrzymał oryginalne imię - Romeo i od pierwszych chwil jest gwiazdą mediów społecznościowych. Ostatnio influencer zorganizował na swoim instagramowym profilu sesję Q&A, podczas której odpowiadał na pytania fanów. Kilka z nich dotyczyło jego pociechy. Jeden z obserwatorów chciał wiedzieć, czy Majewscy zamierzają ochrzcić syna. Okazuje się, że nie mają tego w planach.

Nie, ochrzci się, jak będzie świadomy, co to znaczy. Oczywiście mam nadzieję, że zostanie wychowany tak, że uzna to za istotne i będzie tego bardzo szczerze chciał albo nie będzie sobie nawet wyobrażał innego scenariusza. To już kwestia rodziców i wartości, na jakie patrzy, widząc rodziców i dom

- odpowiedział influencer. Jego odpowiedź mogła zaskoczyć niektórych. Daniel Majewski od dłuższego czasu głośno deklaruje bowiem swoją wiarę.

Romeo nie będzie chodził do przedszkola. "Nie widzę ani jednego powodu"

Podczas serii pytań i odpowiedzi padł też temat przedszkola. Majewski zdradził, że nie zamierza tam posyłać swojej pociechy. Argumentował też swoją decyzję. "Uważam, że jeśli mamy możliwość, by tego nie robić, a przy tym jesteśmy gotowi, by wziąć na siebie ogromną odpowiedzialność, to nie widzę ani jednego powodu, by to robić. Nie wiem, w czyje ręce trafia moje własne dziecko, czego jest uczone, jakie są metody nauki, jakie jest tam otoczenie, kto wychowuje się razem z nim, czego uczone są inne dzieci w swoich domach i jakie panują tam wartości" - tłumaczył na InstaStories influencer. Dodał także, że nie podjęli jeszcze decyzji w kwestii szkoły.