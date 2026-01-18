Marcin Gortat wywołał wiele szumu w mediach, kiedy wspomniał o tym, że razem z żoną przygotowują się do roli rodziców. Założenie rodziny było wielkim marzeniem pary. Wiemy już, że syn znanego duetu już się urodził. Świadczy o tym najnowszy post w mediach społecznościowych. Pod wpisem nie brakuje ciepłych słów.

Marcin Gortat nie kryje wzruszenia. Powitał upragnionego syna

"Marcin Gortat Junior już przybył" - napisał sportowiec, wstawiając przy tym czarno-białe zdjęcie z ręką syna. To niepowtarzalny moment, który poruszył internautów. "Gratulacje! Wszystkiego dobrego", "Wspaniale, cieszymy się twoim szczęściem", "Gratulacje mistrzu! Zdrówka dla całej rodzinki!", "Przed wami najważniejszy mecz życia, gratuluję i powodzenia!" - czytamy gratulacje od fanów.

Para już wcześniej informowała o wybranym imieniu, którego przynajmniej dla koszykarza było oczywistym wyborem. "Imię wybrał mój mąż już lata temu - bez żadnych negocjacji. Marcin Junior. Myślę, że nikt się nie dziwi. A jeśli odziedziczy jego pasję i determinację, to kto wie, może i historia zatoczy koło" - pisała na Instagramie. Warto przypomnieć, że nowo narodzony syn jest bratem córki Żanety Gortat z poprzedniego związku. Melissa ma dobry kontakt z ojczymem i kibicuje związkowi mamy.

Marcin Gortat długo czekał na syna. Tak mówił o roli ojca

Wróćmy wspomnieniami do tego, co koszykarz mówił o przygotowaniu do roli ojca. - Czuję się fenomenalnie. Myślę, że był to brakujący puzzel w mojej układance życiowej. Dziecko dla mnie jest jak rzucenie szóstki w Lotto - przekazał Gortat w "Pytaniu na śniadanie". - Cieszę się, że będzie syn - uzupełnił wówczas. Wspomniał o tym, że przygotowywali się z żoną do powitania dziecka kilka miesięcy przed jego narodzinami.

Z kolei w rozmowie z Łukaszem Kadziewiczem z Onetu wspomniał o tym, jakim chce być ojcem. - Synowi na pewno chciałbym dać obecność. Chciałbym po prostu być. Fajnie by było zobaczyć syna, jak osiąga sukces. Fajnie jakbyśmy mieli lepsze relacje, niż ja miałem z tatą. Żebyśmy mogli wspólnie robić rzeczy. Wszystko jest w moich rękach. [...] Zrobię wszystko, by mój syn miał wartości, żeby szanował kobiety, starszych od siebie i ludzi, którzy coś w życiu osiągnęli. Nie krytykował, a starał się od tych ludzi czegoś nauczyć. Bo każdy sportowiec, który coś dużego osiągnął, musiał przejść pewną drogę [...] - przekazał Marcin Gortat.