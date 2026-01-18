Katarzyna Stoparczyk zginęła w wypadku samochodowym we wrześniu 2025 roku. Jej śmierć była nagła i wielu do dziś dnia nie może uwierzyć w tę tragedię. Dziennikarka miała jeszcze wiele planów przed sobą. Jednym z nich zajmują się jej synowie - Maksymilian i Fryderyk Stoparczykowie. Prowadzą działalność, którą nagłośnili w telewizji.

Katarzyna Stoparczyk wychowywała dwóch synów. Dziś działają w imię znanej mamy

18 stycznia mogliśmy posłuchać wywiadu z synami dziennikarki. Wspierają rozwój Pracowni Psychologiczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży im. Kasi Stoparczyk. Działalność została stworzona przez Fundację "Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci", z którą Stoparczyk była związana przez 15 lat jako ambasadorka. - Pracownia nosi nazwę wziętą od imienia mamy i to dla nas bardzo ważna rzecz i staramy się ją wesprzeć. Oczywiście, nigdy nie dorównamy naszej mamie, ale zrobimy to, co jesteśmy w stanie, by wspierać misję, którą mama rozpoczęła - przekazał na antenie Maksymilian Stoparczyk.

Fryderyk postanowił uzupełnić wypowiedź brata. - To miejsce stworzone przez fundację, która też nadzoruje hospicja wrocławskie i pomysł był też taki, by zamiast kwiatów na pogrzebie zebrać środki na to. Stąd też wzięła się ta inicjatywa z nazwą - dowiedzieliśmy się.

Katarzyna Stoparczyk i gest od jej synów na WOŚP. To ważny przedmiot

Celebryci, dziennikarze i wielu innych angażuje się co roku w działania fundacji Jurka Owsiaka. W tej edycji WOŚP synowie Stoparczyk przekazali na licytację jej Złoty Mikrofon. Dla synów Stoparczyk pomaganie jest naturalne i nauczyła ich tego znana mama. - Mama zawsze była nastawiona na drugiego człowieka, chciała pomagać. W pracy była związana z dziećmi, dlatego najwięcej pomagała dzieciom, ale miała bezwarunkowy odruch pomocy - przekazał Maksymilian. Fryderyk z kolei wspomniał o tym, jak Stoparczyk nagłaśniała temat problemów osób w kryzysie bezdomności. - Prowadziła kiedyś reportaże z bezdomnymi i zabierała nas do jadłodajni dla bezdomnych, zdarzyło mi się kiedyś upiec ciało, jak tam przychodziliśmy - dodał drugi syn dziennikarki.