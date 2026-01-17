Enrique Iglesias od lat spełnia się jako muzyk, partner oraz ojciec. Jego związek z gwiazdą tenisa trwa od ponad dwóch dekad i to bez ślubu. Razem wychowują bliźniaków Nicolasa i Lucy, Mary oraz najmłodszego potomka, który przyszedł na świat niedawno, w grudniu 2025 roku. Kadry ze sfery prywatnej rodziny nie są codziennością na Instagramie. Piosenkarz zrobił jednak wyjątek w styczniu 2026.

Enrique Iglesias z córką. Mary wygląda jak mama

Zdjęcia sław z dziećmi zawsze rozczulają fanów. Tym razem nie było inaczej - gwiazdor wzruszył kolejnym kadrem z córką Mary. Dziewczynka przyszła na świat w 2020 roku i stała się bohaterką najnowszego nagrania Iglesiasa, na którym uczy ojca układu tanecznego. "SCENA JEST GOTOWA" - oznajmił krótko Iglesias. Jego córka jest bardzo podobna do mamy - ma jasne, kręcone włosy i piękne oczy jak Anna Kurnikowa.

Fani muzyka nie mogą się napatrzeć na jego nowe nagranie. Od razu ruszyli do sekcji komentarzy. "Jaka matka, taka córka", "To miniwersja Anny", "Jest taka urocza", "Widać, że to córeczka tatusia", "Wygląda dokładnie jak jej mama" - czytamy zachwyty na Instagramie. Kto wie - może mała Mary w przyszłości pójdzie w ślady sławnego ojca i też zrobi karierę.

Enrique Iglesias od lat kocha Annę Kurnikową. Tak mówił o tej relacji

Gwiazda tenisa postanowiła skupić się bardziej na budowaniu prywatnego szczęścia i rodziny, dlatego też nie jest już tak aktywna w mediach. Jej związek z Iglesiasem od lat budzi zainteresowanie. W dawnym wywiadzie muzyka możemy dowiedzieć się kilku detali. - Kiedy się poznaliśmy, choć ona pochodziła ze świata sportu, bardzo się polubiliśmy. Wiedziała, jak wygląda mój świat. Ja w pewnym sensie wiedziałem, jak wygląda jej świat. Więc to zrozumienie bardzo nam pomogło - przekazał muzyk "People".

To nie wszystko, co ujawnił w rozmowie. Nie zabrakło innej refleksji. - Uczysz się przez cały czas. Są dobre i złe chwile, a jeśli uda ci się przetrwać te złe, to doczekasz się naprawdę dobrych - podsumował piosenkarz.