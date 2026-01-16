Bohdan Łazuka to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych i najbardziej cenionych polskich artystów. W tym roku będzie świętował 88. urodziny, ale nie zwalnia tempa. Wciąż intensywnie pracuje, występując na scenie czy grając na planach filmowych. Teraz w rozmowie z Plejadą uchylił rąbka tajemnicy na temat swojego prywatnego życia. Okazuje się, że tęskni za córką.

Bohdan Łazuka szczery jak nigdy. Przyznał, że tęskni za córką, która mieszka w USA

Bohdan Łazuka ma nie tylko intensywne i bogate życie zawodowe, ale również prywatne. Był czterokrotnie żonaty. W latach 60. jego żoną była aktorka Barbara Wrzesińska, z którą rozwiódł się zaledwie trzy miesiące po ślubie. Po raz drugi ożenił się z tancerką Danielą Pacholczyk. Ich małżeństwo przetrwało nieco dłużej, bo rok. Sześć lat był za to mężem tancerki Małgorzaty Viresco, z którą ma syna Adama, urodzonego w 1973 roku. Z kolei w 1980 roku ożenił się z modelką i projektantką Renatą Węglińską, z którą ma córkę Olgę. Co jednak ciekawe, para rozwiodła się w 2001 roku, a w 2010 roku ponownie wzięła ślub.

Okazuje się jednak, że na co dzień Bohdan Łazuka nie ma szans na spotkanie z córką. Olga Łazuka mieszka bowiem w USA. I choć artysta nie narzeka na swoją codzienność, to jednak przyznaje otwarcie, że odczuwa tęsknotę. "Na głowę mi nie cieknie, głodny nie chodzę, w domu mam ciepło - więc ogólnie jest w porządku. Jedyna rzecz, jaką odczuwam, to pewien rodzaj tęsknoty. Córka mieszka już piąty rok na Florydzie, syn co prawda nie na Florydzie, ale też daleko, bo w Janowie Podlaskim. No więc upaja się tam widokiem koni i krajobrazów, a ja, no cóż - jak na starszego pana, nie jest najgorzej" - powiedział w rozmowie z Plejadą.

Bohdan Łazuka "ciągle pracuje". Wrócił na plan filmowy

W tej samej rozmowie Bohdan Łazuka przyznał, że cały czas pracuje. Swój kalendarz wypełnił występami i kolejnymi zobowiązaniami zawodowymi. Wrócił nawet na plan filmowy - zagrał bowiem w komedii "Dalej jazda 2". "Ciągle pracuję. Może nie tak intensywnie jak kiedyś, bo dziś, mówiąc nieskromnie, po prostu wybieram to, co robię i nie ma potrzeby nikogo krępować swoją obecnością. Jeżdżę jednak po całej Polsce. Niedawno byliśmy w Katowicach - mówię 'byliśmy', bo występuję razem z Czesiem Majewskim. Mamy kilka wersji recitalu, a ta podstawowa nosi tytuł 'Za kulisami kabaretu'. Wkrótce kolejne występy, więc nudziarstwa specjalnego nie ma" - wyznał artysta.