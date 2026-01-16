Powrót na stronę główną

Bohdan Łazuka szczerze o rodzinie. Padły gorzkie słowa o córce
Bohdan Łazuka nie zwalnia tempa. Wciąż dużo pracuje. Nie chroni go to jednak przed tęsknotą za córką, która lata temu wyjechała do USA.
Bohdan Łazuka tęskni za córką. Wyjechała do USA
Bohdan Łazuka to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych i najbardziej cenionych polskich artystów. W tym roku będzie świętował 88. urodziny, ale nie zwalnia tempa. Wciąż intensywnie pracuje, występując na scenie czy grając na planach filmowych. Teraz w rozmowie z Plejadą uchylił rąbka tajemnicy na temat swojego prywatnego życia. Okazuje się, że tęskni za córką.

Bohdan Łazuka szczery jak nigdy. Przyznał, że tęskni za córką, która mieszka w USA

Bohdan Łazuka ma nie tylko intensywne i bogate życie zawodowe, ale również prywatne. Był czterokrotnie żonaty. W latach 60. jego żoną była aktorka Barbara Wrzesińska, z którą rozwiódł się zaledwie trzy miesiące po ślubie. Po raz drugi ożenił się z tancerką Danielą Pacholczyk. Ich małżeństwo przetrwało nieco dłużej, bo rok. Sześć lat był za to mężem tancerki Małgorzaty Viresco, z którą ma syna Adama, urodzonego w 1973 roku. Z kolei w 1980 roku ożenił się z modelką i projektantką Renatą Węglińską, z którą ma córkę Olgę. Co jednak ciekawe, para rozwiodła się w 2001 roku, a w 2010 roku ponownie wzięła ślub.

Okazuje się jednak, że na co dzień Bohdan Łazuka nie ma szans na spotkanie z córką. Olga Łazuka mieszka bowiem w USA. I choć artysta nie narzeka na swoją codzienność, to jednak przyznaje otwarcie, że odczuwa tęsknotę. "Na głowę mi nie cieknie, głodny nie chodzę, w domu mam ciepło - więc ogólnie jest w porządku. Jedyna rzecz, jaką odczuwam, to pewien rodzaj tęsknoty. Córka mieszka już piąty rok na Florydzie, syn co prawda nie na Florydzie, ale też daleko, bo w Janowie Podlaskim. No więc upaja się tam widokiem koni i krajobrazów, a ja, no cóż - jak na starszego pana, nie jest najgorzej" - powiedział w rozmowie z Plejadą.

Bohdan Łazuka "ciągle pracuje". Wrócił na plan filmowy

W tej samej rozmowie Bohdan Łazuka przyznał, że cały czas pracuje. Swój kalendarz wypełnił występami i kolejnymi zobowiązaniami zawodowymi. Wrócił nawet na plan filmowy - zagrał bowiem w komedii "Dalej jazda 2". "Ciągle pracuję. Może nie tak intensywnie jak kiedyś, bo dziś, mówiąc nieskromnie, po prostu wybieram to, co robię i nie ma potrzeby nikogo krępować swoją obecnością. Jeżdżę jednak po całej Polsce. Niedawno byliśmy w Katowicach - mówię 'byliśmy', bo występuję razem z Czesiem Majewskim. Mamy kilka wersji recitalu, a ta podstawowa nosi tytuł 'Za kulisami kabaretu'. Wkrótce kolejne występy, więc nudziarstwa specjalnego nie ma" - wyznał artysta.

