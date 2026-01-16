Przez lata Izabela Małysz pozostawała w cieniu męża. W 2021 roku dała się jednak poznać szerszej publiczności, występując "Tańcu z gwiazdami". Choć jej romans z show-biznesem trwał krótko, cały czas jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Ostatnio pochwaliła się na Instagramie rodzinnym kadrem. Do fotografii zapozowała razem z mężem, córką i zięciem.

Izabela Małysz opublikowała rodzinny kadr. Zapozowała z córką i zięciem

Izabela i Adam Małyszowie mają jedną córkę. Karolina ma 28 lat i od jakiegoś czasu jest mężatką. Pociecha skoczka narciarskiego nigdy nie chciała jednak rozpoczynać kariery w mediach. - Razem z mamą trzymałyśmy się od świata celebrytów z daleka. Nie miałyśmy ochoty do niego wchodzić, ale zostałyśmy w pewien sposób do niego wciągnięte. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak odnaleźć się w nim (...). Nie pcham się jednak do tego świata. Chcę iść swoją drogą - mówiła w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego.

Pomimo iż Karolina stroni od ścianek, możemy ją niekiedy zobaczyć na profilach społecznościowych rodziców. Ostatnio Izabela Małysz podzieliła się archiwalnymi fotografiami, na których pozuje z mężem, córką i zięciem. Wspomniany kadr pochodzi z 2023 roku i widzimy na nim Izabelę Małysz w T-shircie Barbie oraz jej uśmiechniętą rodzinę. Takie relacje z bliskimi to prawdziwy skarb!

Izabela Małysz jako 18-latka stanęła na ślubnym kobiercu. Nie obyło się bez oburzenia

Małyszowie doświadczyli miłości już w czasach nastoletnich. Nie czekali długo z decyzją o ślubie - pobrali się przed ukończeniem 20. roku życia. Izabela Małysz miała zaledwie 18 lat, a jej ukochany był starszy o rok. Wielu plotkowało, że doszło do ślubu wskutek nieplanowej ciąży. Takie komentarze były bolesne dla małżonków. - Było mi bardzo przykro, ale wiedziałam, z czym to się wiąże, że wychodzę za sportowca. To były inne czasy. Na młodą dziewczynę, która urodziła, troszkę krzywo się patrzyło wtedy - przekazała Izabela Małysz w TVN Style. Padały też inne krzywdzące słowa, że związała się z mężem dla pieniędzy.