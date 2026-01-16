17-letnia Eliza Macudzińska, córka Izabeli Macudzińskiej i Patryka Borowiaka znanych z "Królowych życia", podzieliła się w sieci bardzo osobistą wiadomością. Nastolatka postanowiła zaprosić swoich obserwatorów do wspólnego świętowania ważnego momentu w jej życiu uczuciowym, publikując pełen emocji wpis.

Eliza Macudzińska nie ukrywa swojej relacji. Z Marcelem Gawrońskim tworzą szczęśliwy związek

Eliza Macudzińska od blisko dwóch lat związana jest z Marcelem Gawrońskim, którego poznała w czasie udziału w projekcie "Teenz". Ich relacja od początku wzbudza sympatię internautów, a młoda influencerka nie ukrywa, że ten związek jest dla niej ogromnym źródłem szczęścia. Tym razem okazją do pełnego radości wyznania były urodziny jej partnera.

"Moja najważniejsza osoba ma dziś 19. urodziny!" - zaczęła swój wpis nastolatka. W dalszej części córka Macudzińskiej zwróciła się bezpośrednio do ukochanego, podkreślając, jak ważne miejsce zajmuje w jej życiu. "Kocham cię najmocniej na świecie, ty już dobrze wiesz, czego ci życzę, dlatego takie rzeczy prywatnie wolę pisać. Za to jestem tak szczęśliwa, że mam taką osobę, moją drugą część mnie, co sprawia, że jestem szczęśliwsza każdego dnia i życzę każdemu takiego Marcelka, ale nie mojego. Sto lat, żebyś zawsze był najszczęśliwszy i spełniał marzenia!" - czytamy.

Eliza Macudzińska poznała Gawronka dzięki wspólnym znajomym. Już wtedy patrzyli na siebie z czułością

Zakochani tworzą jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów w świecie młodych, polskich influencerów. Najpierw przyjaźnili się, ale już na początku czuli, że z tej relacji będzie znacznie więcej. - Było tak, że zacząłem działać w internecie. Poznałem znajomych i to byli właśnie jej znajomi. Przyjechaliśmy razem do Poznania pociągiem. W ogóle mama nie chciała mnie puścić na początku, bo miałem 15 lat. Pojechałem, no i się poznaliśmy. Już zaiskrzyło coś tam wtedy między nami - ujawnił Gawronek w TTV.

Przypomnijmy, kim jest partner Macudzińskiej. Gawronek bez wątpienia ma nie tylko talent do występowania przed kamerą, ale i do sportów walki. Widzieliśmy go na w federacji Fame MMA oraz nieistniejącego już Clout MMA.