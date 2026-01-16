Marcela Leszczak i Misiek Koterski swego czasu tworzyli jeden z najbardziej burzliwych związków show-biznesu. Para wielokrotnie rozstawała się i schodziła. Małżeństwo w sierpniu 2025 roku poinformowało o definitywnym rozstaniu. Jakie obecnie łączą ich relacje? Aktor niedawno świętował ważny jubileusz - 11. rocznicę życia w trzeźwości. Z tej okazji podzielił się osobistym wpisem, w którym wspomniał o byłej partnerce. "Nawet moja była żona jest w porządku, słuchajcie. Jak się trzeźwieje, to nawet była żona się okazuje być super" - podkreślił. Z całością publikacji możecie zapoznać się tutaj. Para pozostaje w przyjacielskich stosunkach ze względu na dobro syna. W najnowszym wywiadzie modelka poruszyła ważną kwestię. Wspomniała o tym, co zapewniła dziecku po rozstaniu rodziców.

Marcela Leszczak zapisała syna na terapię. "Psychoterapia nie jest dla nas tematem tabu"

Marcela Leszczak i Misiek Koterski doczekali się syna Fryderyka, który obecnie ma dziewięć lat. W święta modelka podzieliła się przemyśleniami o życiu w nowej rzeczywistości. Na Instagramie opublikowała zdjęcie z synem, który ubiera choinkę. "Powoli uczymy się nowej codzienności, ale twoja obecność sprawia, że te święta wciąż mają sens. Wszystko ma sens. I choć to nie ja ubierałam choinkę, a tegoroczne święta będą zupełnie inne, wiem, dla kogo to robię" - czytamy.

W najnowszej relacji w mediach społecznościowych modelka wyjawiła, że kiedy podjęła decyzję o rozstaniu z mężem, postanowiła zapisać syna na terapię i w ten sposób wesprzeć go w tym trudnym procesie. "Frysio od naszego rozstania regularnie uczęszcza na terapię, aby lepiej radzić sobie z nową sytuacją i zrozumieć swoje emocje. Psychoterapia nie jest dla nas tematem tabu ani powodem do ukrywania czegokolwiek. Jestem dumna, że potrafimy korzystać z takich narzędzi i że co tydzień robimy swoisty przegląd swoich emocji" - czytamy.

Marcela Leszczak zwróciła się do fanów. "Tego życzę każdemu z was"

W dalszej części publikacji celebrytka opowiedziała o tym, czym dla niej jest terapia. Podkreśliła, że dzięki niej ma wystarczającą wiedzę, jak radzić sobie w kryzysowych sytuacjach, wie, czego chce od życia, a także wie, jak budować zdrowe relacje. "Każdy z nas szuka na terapii innych odpowiedzi, ale jeden mianownik pozostaje wspólny - chcemy cieszyć się życiem. Tego życzę każdemu z was. Odwagi, by zrobić coś dla siebie" - podsumowała.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.