Katarzyna Sokołowska to ceniona reżyserka pokazów mody, która od lat ocenia uczestników programu "Top Model". Dzięki ogromnemu doświadczeniu na wybiegach jest dla nich także ogromnym wsparciem. W lipcu 2022 roku Sokołowska w wieku 49 lat urodziła syna Ivo Leo. Wcześniej wielokrotnie starała się zajść w ciążę. - Poroniłam naturalną ciążę. Wtedy sobie powiedziałam, już jako dorosła kobieta. Nie 20, nie 30-latka, że muszę podjąć taką poważną decyzję. Po prostu czas płynie, takie poronienia mogą być moim udziałem, więc podejmuję decyzję o in vitro, bo wtedy jestem w stanie ten proces od początku do końca świadomie przeprowadzić. Chronić ciążę od pierwszej minuty - wspominała w rozmowie z Małgorzatą Rozenek. W najnowszym wywiadzie jurorka "Top Model" opowiedziała o momencie, w którym dowiedziała się, że zaszła w ciążę.

Katarzyna Sokołowska wyjawiła, kiedy dowiedziała się o ciąży. "Pamiętam ten finał"

Katarzyna Sokołowska, będąc już w zaawansowanej ciąży, brała udział w zdjęciach do 11. edycji programu "Top Model". W wywiadach podkreślała, że dzięki wsparciu i elastyczności produkcji było możliwe, aby kręcić program w pełnym wymiarze. Ostatnio reżyserka pokazów mody w podcaście Polskiego Radia opowiedziała o momencie, w którym dowiedziała się o ciąży. Jak się okazuje, także doszło do tego na planie i to w kluczowym momencie show. - Dowiedziałam się na planie "Top Model" przed finałem. Takich wyników już miałam parę za sobą, więc oczywiście radość była po prostu nieziemska - wyznała. Sokołowska przyznała, że czuła się znakomicie, ale wciąż miała obawy.

Pamiętam ten finał, że byłam taka, wiesz, uskrzydlona. No ale wiemy doskonale, że ten wynik nie stanowi potem o… No tak, to nie jest gwarancja. To nie jest gwarancja

- dodała. Jurorka "Top Model" podkreśliła, że kolejne miesiące były pełne zarówno lęku, jak i radości. - Potem kolejne trzy miesiące życia, badania i tak dalej - podsumowała.

Katarzyna Sokołowska o dojrzałym macierzyństwie. "Biorę je z całym kolorytem"

Po urodzeniu dziecka Katarzyna Sokołowska chętnie udzielała wywiadów i opowiadała i dojrzałym macierzyństwie. - Na tyle mam przemyślane i oczekiwane to macierzyństwo, że biorę je z całym jego kolorytem. Każda mama ma takie podejście i jest po prostu otwarta. Wydaje mi się, że ta otwartość jest najważniejsza na to, co się dzieje, jakie jest dziecko. Staram się przeżywać ten czas jak najpiękniej, jak najpełniej - powiedziała w rozmowie z portalem JastrząbPost.