Pod koniec września Lil Masti pochwaliła się, że ona i jej ukochany spodziewają się drugiego dziecka. "Spełniło się nasze marzenie, nasza rodzinka się powiększa! Nie możemy się ciebie doczekać kochany maluszku" - napisała na Instagramie, dodając kilka ujęć z sesji ciążowej. Od jakiegoś czasu influencerka przebywa w Dubaju. 14 stycznia na jej profilu pojawiło się wyjątkowe nagranie, na którym ujawniła płeć dziecka.

REKLAMA

Zobacz wideo Opozda o wykorzystywaniu wizerunku dziecka w sieci. Jasne stanowisko

Lil Masti ujawniła płeć dziecka. Internauci pieją z zachwytu

"To już dziś. Podzielimy się z wami naszym małym sekretem! Jak obstawiacie?" - pisała przed południem podekscytowana Lil Masti. Kilka godzin później opublikowała na swoim profilu krótkie nagranie. Widzimy na nim influencerkę z ukochanym i córką. Wszyscy wystrojeni są na biało. Między nimi ustawiono ogromne pudełko z napisem "Boy or girl?". Po otwarciu wyfrunęły z niego niebieskie balony. Tym samym fani dowiedzieli się, że Lil Masti już niedługo powita na świecie syna.

"Będziemy miały chłopców z tego samego roku. Gratulacje raz jeszcze!" - pisała Andziaks, która kilka dni temu wrzuciła pierwszą fotografię ze swoim nowo narodzonym synem. "Fantastycznie, gratulacje", "Bardzo długo czekaliście, żeby się dowiedzieć, ja bym nie wytrzymała tyle", "Oj, to zdecydowanie rok chłopców! Gratulacje!", "Ale wieści! Cieszę się waszym szczęściem i trzymam kciuki! - czytamy w komentarzach. Nagranie, o którym mowa, znajdziecie poniżej.

Lil Masti wprost na temat macierzyństwa. "Narodziny Arii i opieka nad nią sprawiły, że..."

Po narodzinach pierwszego dziecka Lil Masti zmieniła swój wizerunek i skupiła się przede wszystkim na treściach parentingowych. Influencerka chętnie dzieli się z fanami przemyśleniami na temat wychowywania dziecka, a także praktycznymi poradami. Jakiś czas temu opublikowała na swoim profilu krótki wpis na temat macierzyństwa. "Teraz już wiem, że macierzyństwo stało się moją pasją. Narodziny Arii i opieka nad nią sprawiły, że rola mamy jest dla mnie najpiękniejszą rolą w życiu. W tej roli jestem najszczęśliwszą wersją siebie" - napisała.