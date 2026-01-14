North West jest pierworodną córką Kim Kardashian i Kanye Westa. Ma zaledwie 12 lat, a już robi karierę w mediach społecznościowych. Chętnie pokazuje się u boku mamy, co gwarantuje jej popularność. Kontrowersje wzbudza jednak wygląd pociechy celebrytki i rapera. Niedawno zaskoczyła, gdy pokazała się w ze sztucznymi tatuażami na twarzy, czarnymi zębami i z kolczykiem w nosie. To jednak nie jest koniec metamorfoz North West. Teraz pokazała nowy piercing.

REKLAMA

Zobacz wideo Gortat imprezował z mężem Kim Kardashian. "Była opcja na pidżama party w rezydencji Playboya"

North West znowu szokuje. Tym razem chodzi o piercing w dłoniach

W tym roku North West skończy 13 lat, ale eksperymentować z wyglądem zaczęła już wcześniej. Co chwila zaskakuje nie tylko makijażem czy dodatkami, ale także strojami. Teraz przykuła jednak uwagę kolejnymi kolczykami, które pojawiły się na jej dłoni - a dokładniej w palcach. Córka Kardashian i Westa opublikowała filmik, na którym w niebieskich włosach i wielkim naszyjnik w kształcie czaszki, który otrzymała w prezencie świątecznym od mamy, pokazuje zrobione paznokcie i dwa kolczyki w palcach.

To od razu wzbudziło poruszenie w sieci. "Urodziła się w 2013 roku, tak przy okazji", "Smutne... tu Kim zawiodła", "Jesteś jeszcze młoda, ciesz się dzieciństwem" - pisali. Inni byli zachwyceni. "Nie rozumiecie, jak uroczy jest ten styl", "Uroczo", "To jest super!" - twierdzili.

North West jasno odpowiada na zarzuty. Kim Kardashian broni nastoletniej córki

Gdy w listopadzie 2025 roku na TikToku pojawił się filmik zatytułowany: "North West robi sobie piercing na palcu - tylko mi pęka serce?", North i Kardashian, które mają wspólne konto na platformie, postanowiły na niego odpowiedzieć. Wymownie zakomunikowały w komentarzu: "jest w porządku". W grudniu pojawił się materiał North, która napisała: "To dla wszystkich, których denerwuje piercing na palcu". Na nagraniu mówi w rytm utworu jego tekst: "Dlaczego płaczesz? Ile masz lat? Weź się w garść".

Sama Kim Kardashian odniosła się do tej kwestii w podcaście "Call Her Daddy". Przyznała, że czasem popełnia błędy, pozwalając córce na niektóre stylizacje. Prosi jednak o "odrobinę wyrozumiałości". - Pomyślałam, że już nigdy tego nie założymy. Niestety, popełniliśmy ten błąd na oczach całego świata - mówiła. - Jako mama też się uczysz - dodała. Celebrytka wyjawiła, jak jej córka reaguje na nieprzychylne komentarze. - Jest bardzo dojrzała pod tym względem, bo potrafi powiedzieć: "mamo, widziałam to i wcale mnie nie obchodzi, że komuś nie podobają się moje niebieskie włosy" czy coś innego. Jest bardzo pewna siebie i mówi: "i tak raczej nie zadawałabym się z takimi osobami" - wyjaśniła Kardashian.