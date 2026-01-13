Jarosław Bieniuk i Anna Przybylska doczekali się trójki dzieci - Oliwii, Jana oraz Szymona. 13 stycznia Szymon obchodzi urodziny. Starszy syn byłego piłkarza i aktorki skończył właśnie 20 lat. Z tej okazji na profil jego ojca wpadła seria uroczych zdjęć z życzeniami. Na jednym z nich pojawiła się także Anna Przybylska.
Na profilu Bieniuka pojawiło się kilka zdjęć z synem. Na pierwszym widzimy wystrojonego Szymona u boku równie wystrojonego taty. To najprawdopodobniej kadr z jakiejś ważnej imprezy. Kolejne zdjęcie to pocztówka z gór. Bieniuk pochwalił się także wspomnieniem z zakończenia roku. Na fotografii widzimy dumnego Szymona, który trzyma świadectwo z paskiem.
Na kolejnym chłopak pozuje w stroju do piłki nożnej. Pojawił się także uroczy kadr z Anną Przybylską. "Synu, w dniu 20. urodzin życzę ci, żebyś był zawsze taki pozytywny i uśmiechnięty. Żebyś miał pasję, kontynuował sukcesy w nauce, pamiętał o barwach, był zawsze zdrowy, był kochany i silny, silny jak teraz" - napisał dumny Bieniuk. Zdjęcia, o których mowa, znajdziecie w naszej galerii.
Jakiś czas temu pod jednym z nagrań Oliwii pojawił się dosyć nieprzyjemny komentarz. "Niestety młoda damo, cokolwiek nie zrobisz, zawsze będziesz porównywana do rodziców. Twoja mama była i jest nadal uwielbiana przez ludzi" - napisał obserwator. Na jej odpowiedź nie musiał długo czekać. "To, że moja mama była lubiana i nadal jest wspominana, nie jest żadnym argumentem. Nie oznacza to też, że każda moja aktywność w sieci powinna być komentowana w kontekście moich rodziców. Naprawdę nie ma potrzeby robić z każdego postu dyskusji o tym, do kogo jestem bardziej podobna" - zwracała uwagę.
Pod tym samym nagraniem inna internautka wbrew prośbom Bieniuk napisała, że młoda aktorka jest podobna do taty. Na ten komentarz 23-latka również zareagowała. "Słyszałam to już tyle razy, że chyba powinnam rozdawać autografy w imieniu taty. Serio, to ma być komplement, żart czy po prostu nuda w czystej postaci?" - grzmiała.