Adam Sztaba i Dorota Szelągowska w 2013 roku, po 11 latach wspólnego życia, powiedzieli sobie "tak". Ich małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu i dwa lata później para się rozstała. Producent muzyczny ułożył sobie życie u boku swojej menedżerki, Agnieszki Dranikowskiej. Na początku zawarli związek cywilny, a po unieważnieniu wcześniejszego małżeństwa Sztaba mógł stanąć z drugą żoną również przed ołtarzem. Para wychowuje dziesięcioletniego syna Leopolda. Z okazji jego urodzin artysta opublikował kilka zdjęć chłopca i podzielił się wyjątkowo uroczym wpisem.
Adam Sztaba aktywnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie. To właśnie tam chętnie dzieli się nowinkami z życia. I choć o wiele łatwiej znaleźć u niego treści związane z karierą zawodową, to czasami pojawiają się te z życia prywatnego. To stało się i tym razem. Producent postanowił zamieścić wyjątkowy wpis z okazji dziesiątych urodzin swojego syna Leopolda. "- Poldek, dlaczego czekałem na ciebie pół życia? - Bo spałem. Wczoraj postanowił osiągnąć dekadę" - napisał wyraźnie zadowolony pod postem.
Do tego załączył też serię zdjęć z dzieciństwa chłopca. Pokazał syna z czasów niemowlęcych, a także późniejszego dorastania. Trzeba przyznać, że jest to raczej rzadki widok. W związku z tym internauci nie czekali długo i niemalże od razu ruszyli do komentowania. Posypały się same komplementy, a także masa urodzinowych życzeń. "Kurczę, kiedy to zleciało? Dwie cyferki tak szybko wskoczyły. Dużo radości dla Poldka!" - napisała jedna z internautek. "Wszystkiego pięknego w życiu! Syn to piękny dar" - dodała kolejna. Inni również zamieszczali krótkie wpisy, a także pozytywne reakcje.
Po rozwodzie zarówno Adam Sztaba, jak i Dorota Szelągowska poukładali sobie życie na nowo. Łączył ich jednak syn Antoni. Mimo że producent nie jest jego biologicznym ojcem, to traktował i wychowywał go, tak, jakby nim był. Dodajmy, że Antoni przybrał też jego nazwisko. Być może syn znanej projektantki pójdzie kiedyś w ślady przybranego taty. "Widzę, co się z nim dzieje. Gra na fortepianie, może jeszcze nie biegle. Powtarza trudne frazy, jak śpiewa. Więc on związek z muzyką będzie miał na pewno. Jaki? Nie wiem. Może będzie grał, może będzie dyrygował, może będzie reżyserem dźwięku. Nie wiem, natomiast nie mam wątpliwości, że będzie muzykiem" - chwalił się w rozmowie z portalem Jastrząb.Post.