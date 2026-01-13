Ostrowska-Królikowska pokazała wnuki. Tak spędza z nimi czas

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jest matką piątki dzieci: Antoniego, Jana, Julii, Marceliny i Ksawerego. Do tej pory aktorka doczekała się też czworo wnucząt. "Świetnie odnalazłam się w roli babci" - stwierdziła dumnie w wywiadzie z "Faktem". Ostrowska-Królikowska wielokrotnie pokazywała, że jest aktywną babcią. Publikowała kadry z wnuczętami w mediach społecznościowych. Ostatnio wrzuciła nowe fotografie.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska zabrała wnuki do muzeum. Pokazała urocze kadry

Małgorzata Ostrowska-Królikowska doczekała się czworo wnucząt. W ostatnim czasie spędziła dzień ze starszą dwójką. Postanowiła połączyć przyjemne z pożytecznym i zabrała pociechy na rozwijająca przygodę. Tym razem zaprosiła dzieci na wspólną wizytę w Muzeum Narodowym, gdzie razem oglądali i podziwiali dzieła sztuki z wystawy czasowej "Czarny karnawał. Ensor/Wojtkiewicz". Później, z uwagi na zimową pogodą, nie zabrakło także rozgrzewającej gorącej czekolady z kolorowymi piankami. "Słodki czas przygody" - podpisała urocze fotografie z maluchami. "Jest pani wspaniałą babcią, tak jak i mamą. Dobrej nocy I udanego tygodnia pani życzę", "Babciu, jesteś wspaniała" - brzmiały komentarze pod postem.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska przeszła metamorfozę. Co jest jej sekretem?

Małgorzata Ostrowska-Królikowska przeszła spektakularną przemianę. Aktorka schudła ponad dziesięć kilogramów i obecnie może pochwalić się szczupłą sylwetką. Jak się okazuje, kluczem do tej metamorfozy była jedna prosta, lecz konsekwentnie wprowadzona zmiana w codziennej diecie.Ostrowska-Królikowska przyznała, że całkowicie wyeliminowała z jadłospisu białe pieczywo, zastępując je produktami pełnoziarnistymi o niższym indeksie glikemicznym. Ten krok okazał się bardzo ważny. Pieczywo pełnoziarniste zapewnia dłuższe uczucie sytości, wspiera prawidłowe funkcjonowanie jelit oraz metabolizmu. W połączeniu z regularną aktywnością fizyczną ta zmiana sprawiła, że Ostrowska-Królikowska zaczęła odczuwać wyraźną poprawę samopoczucia.