Nie da się ukryć, że Edyta Bartosiewicz to jedna z ikon polskiej muzyki lat 90. Jej hity, takie jak "Ostatni" czy "Jenny", zyskały niewiarygodną popularność i wciąż rozbrzmiewają na antenach radiowych. Mimo upływu czasu, twórczość artystki nie traci na sile, a słuchacze wciąż chętnie do nich wracają. Bartosiewicz kontaktuje się ze swoimi fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na swój profil wrzuciła zdjęcie z synem. Reakcja fanów była zaskakująca.

Edyta Bartosiewicz pokazała swojego syna. Fani oniemieli

Edyta Bartosiewicz 11 stycznia 2026 roku obchodzi 61. urodziny. Dwa lata temu w jednym z urodzinowych postów w mediach społecznościowych pojawił się kadr z jej synem. Aleksander przyszedł na świat w 1991 roku i obecnie jest dorosłym mężczyzną. Nie jest związany z show-biznesem. "Alek pracuje w środowisku medycznym, wygląda na zadowolonego ze ścieżki, którą wybrał" - zdradziła wokalistka w wywiadzie z Onetem. Zdjęcie z mamą zaskoczyło wielu fanów. Niektórzy nie mogli uwierzyć, że to syn piosenkarki. Był to, oczywiście, komplement w stronę Edyty Bartosiewicz. "Wygląda pani rewelacyjnie, jak siostra tego młodego człowieka", "O matko i synu, a ja zanim przeczytałam, to pomyślałam, że to nowy mężczyzna", "Jak brat z siostrą", "Za młoda na takiego syna" - czytamy pod postem. Chcecie zobaczyć, jak wygląda syn Bartosiewicz? Zajrzyjcie do galerii.

Edyta Bartosiewicz zabrała głos na temat swojej kariery. Kiedyś straciła głos

W rozmowie z Onet Radio Edyta Bartosiewicz powiedziała, że lata temu straciła głos. Lata 90. były wyjątkowo trudne dla artystki. Po wydaniu albumu "Wodospady" w 1998 roku piosenkarka musiała zrezygnować z grania dużych koncertów. Na scenę powróciła dopiero w 2010 roku. - Łapię drugi oddech. Moja działalność na bardzo długi czas przycichła. Jestem "back" (z powrotem - przyp.red), bo się nie poddałam. Straciłam głos. Teraz, po 22 latach go odzyskuję. I w ogóle energię. Dla mnie to jest super, co się dzieje - zdradziła w jednej z rozmów z Onet Rano. ZOBACZ TEŻ: Pamiętacie męża Bartosiewicz? Na pierwszą randkę umówili się na cmentarz