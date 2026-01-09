Katarzyna Sokołowska na nowych zdjęciach z synem. Ależ on wyrósł!

Katarzyna Sokołowska to reżyserka pokazów mody, która dała się poznać szerszej publice dzięki roli jurorki w programie "Top Model". W mediach jest głośno nie tylko o jej karierze, ale także o życiu prywatnym. W 2022 roku urodziła syna. - Jestem przekonana, że właśnie teraz będę mogła mu poświęcić więcej czasu i uwagi niż dziesięć lat wcześniej. Jestem spełniona, ustabilizowana bardziej niż niektóre młode matki, nie muszę dokonywać trudnych wyborów - opowiadała dla "Twojego Stylu". Celebrytka od czasu do czasu pokazuje pociechę w mediach społecznościowych. Tak też było tym razem.

Katarzyna Sokołowska na zdjęciu z synem. "Piękne"

Katarzyna Sokołowska opublikowała na instagramowym profilu zdjęcia z zagranicznego wyjazdu. Jurorka "Top Model" pokazała kadry ze spacerów po plaży. Na jednej z fotografii pojawił się Ivo Lew. Chłopiec wyraźnie wyrósł, a uwagę zwracają jego dłuższe włosy. Po kadry zapraszamy do naszej galerii. Pod publikacją Sokołowskiej zaroiło się od pozytywnych komentarzy. "Piękne zdjęcia, a moje ulubione to Ivo z mamą", "Moja następna ulubiona sesja", "Magiczne zdjęcia, kochana" - pisali internauci na instagramowym profilu Katarzyny Sokołowskiej.

Katarzyna Sokołowska o przyszłości syna. "Byłabym otwarta"

Jakiś czas temu porozmawialiśmy z Katarzyną Sokołowską na temat przyszłości jej syna. Czy celebrytka wspierałaby go, gdyby chciał zostać modelem? - Nic by się nie stało. Byłabym otwarta. Pytanie: co będzie? Jaki będzie świat, który nas otacza, Jak on dorośnie, bo to jeszcze chwila przed nim. Jestem ciekawa, w jakim kierunku to pójdzie. No mam nadzieję, że ciągle istotny będzie człowiek. Ciągle istotny będzie jego potencjał, jego wyobraźnia, jego kreatywność. Mam taką nadzieję, że on jeszcze będzie żył, i my też, w takich czasach - mówiła i wspomniała o zmianach w branży. - Dawno już ten świat zmienił punkt widzenia. To nie są tylko projektanci, to nie tylko ludzie z branży, którzy decydują o pewnych trendach. To są po prostu trendy, które przyświecają pewnej codzienności - podsumowała.